Erste Frau an der Spitze: Silvia Bartnik ist neue Vorsitzende im Ruderverein Kurhessen-Cassel

Kassel. Das gab es noch nie in der fast 130-jährigen Geschichte des Rudervereins Kurhessen-Cassel 1890/1911: eine Frau als Vorsitzende. Silvia Bartnik hat diesen Schritt gewagt.

Frau Bartnik, saßen Sie eigentlich schon mal mit acht Männern in einem Ruderboot?

Tatsächlich habe ich schon öfter mit mehreren Männern zusammen gerudert. Die älteren Herren haben mich schon angerufen, um mich ins Boot einzuladen, damit ich den fehlenden Mann ersetzte. Da fühlte ich mich ziemlich geehrt, wenn man bedenkt, dass ich erst mit Ende 40 das Rudern begonnen habe.

Was wollen Sie als erste weibliche Vorsitzende anders machen als ihre männlichen Vorgänger?

Ich habe vor, den kulturellen Bereich im Ruderverein mehr in den Vordergrund zu rücken – mit Gemeinschaftsabenden. Ganz wichtig ist es mir, dass der Rudersport wieder mehr Aufmerksamkeit bekommt. Zum Beispiel durch einen Tag der offenen Tür zum 130-jährigen Bestehen. Ich will den Menschen zeigen, dass es ein geschlechter- und generationsübergreifender Sport ist. Als Frau habe ich da ein anderes Auftreten und kann die Menschen eher zusammenbringen.

Sie sitzen im Vorstand mit fünf Männern. Ist da großes Durchsetzungsvermögen gefragt?

Bisher hat mir niemand Steine in den Weg gelegt. Aber jeder im Vorstand hält sich an einen bestimmten Verhaltenskodex. Hinzu kommt, dass ich in einem Männerhaushalt mit zwei Brüdern aufgewachsen bin und auch in meinem Job als Architektin viel mit Männern zu tun habe. Das ist also nichts Neues für mich.

Der Rudersport gilt immer noch als Randsportart. Wie wollen Sie es da schaffen, neue Mitglieder für den Verein zu gewinnen?

Wir bieten bereits Schnupperkurse an, die wir in Zukunft noch weiter ausbauen wollen. Für jeden gibt´s zum Beispiel ein T-Shirt, damit man im Boot direkt wie ein Team wirkt. Die Ruderinteressierten sollen im Verein direkt in die Gemeinschaft aufgenommen werden. Wir planen, den Neulingen direkt Ansprechpartner an die Seite zu stellen. Denn nicht jeder ist direkt so offen und traut sich auf die Mitglieder zuzugehen. Diese sehr persönliche Ebene wird mein neuer Ansatz sein.

Welche Generationen wollen Sie so genau ansprechen?

Auf jeden Fall nicht nur die Jugendlichen. Denn wir wollen das Kinderrudern wiederbeleben und den Kleinen die Möglichkeit geben, mit dem Rudern groß zu werden. Und auch für Familien soll das Bootshaus zu einem Urlaubsort werden, wo sie Teil der Natur sind. Die ganz Kleinen können sich dann in einem geplanten Bereich aufhalten, während die Eltern auf der Fulda rudern.

Wie überzeugen Sie denn ältere Neueinsteiger zum Rudern?

Erwachsenen will ich vermitteln, dass sie sehr wohl ab 40 noch eine neue Sportart beginnen und auch bei Wettbewerben mitmachen können. Ich bin da das beste Beispiel. Diese Interessierten wollen wir aber nicht nur zum Breitensport motivieren, sondern auch zum Leistungssport. Die meisten Regattafahrer kommen nämlich aus dem Schülerrudern. Ich habe mich vor einigen Jahren selbst um einen darauf ausgerichteten Trainer gekümmert, der mich bereits trainiert hat.

Welche Rolle spielt das Rudern für Sie?

Ich sehe den Sport als wichtige gesellschaftliche Aufgabe und auch eine Form der Erholung. Rudern hat mich viel stressresistenter gemacht.