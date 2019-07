Mann will Schnaps, Kassiererin erkennt Blüte

Falschgeld

+ © Boris Roessler/dpa Kassiererin erkennt Falschgeld (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Ein 62-jähriger Mann aus Kassel ist am Dienstagabend in einem Discounter an der Leipziger Straße (Bettenhausen) mit einem falschen 100-Euro-Schein erwischt worden. Dank der aufmerksamen Kassiererin.