Festnahme nach Überfällen: Verdächtige zwischen 15 und 18 Jahre alt 

Vier mutmaßliche Räuber wurden in der Nacht zum Freitag in Kassel festgenommen. Die Ermittler gehen davon aus, dass die jugendlichen Täter im Alter zwischen 15 und 18 Jahren, darunter ein 15-jähriges Mädchen, für die bewaffneten Raubüberfälle verantwortlich sind, die es zuletzt in der Region gegeben hat.

Nach Angaben von Polizeisprecherin Vanessa Ruth und Andreas Thöne, Sprecher der Staatsanwaltschaft, kommen die Verdächtigen als Täter für insgesamt zehn schwere Raubüberfälle in Nordhessen sowie Südniedersachsen in Betracht.

Weitere Ermittlungen zu anderen bislang noch ungeklärten Raubstraftaten dauerten an.

Die Tatverdächtigen seien nach diversen bewaffneten Raubüberfällen auf Spielotheken, Tankstellen und Filialen von Einzelhandelsketten in der Stadt und im Landkreis Kassel in den Fokus der Kriminalbeamten und der Staatsanwaltschaft geraten. Nach intensiven Ermittlungen und Auswertung der an den Tatorten gesicherten Spuren habe das vom Kommissariat 35 erstellte umfangreiche Fahndungskonzept jetzt zum Erfolg geführt.

Nach einem erneuten Raub auf ein Einzelhandelsgeschäft in Hann. Münden klickten dank intensiver Fahndung durch Streifen Kasseler Polizeireviere und der Kriminalpolizei für einen 17-Jährigen, zwei 18-Jährige sowie eine 15-jährige Jugendliche die Handschellen.

Der eine 18-Jährige konnte nahe seiner Wohnanschrift in Kassel festgenommen werden, als er nach der Tat in Hann. Münden mit seinem Auto nach Hause fuhr. Auch der Aufenthaltsort der anderen drei Tatverdächtigen blieb den Beamten nicht verborgen. Der zweite 18-jährige Mann aus Kassel, der 17-Jährige aus Hann.Münden und die 15-Jährige aus Fuldatal wurden noch in der Nacht in einem Kasseler Hotel festgenommen.

Alle vier Tatverdächtigen sollen noch am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt werden.

Am Freitag wurden auf Grundlage von Durchsuchungsbeschlüssen des Amtsgerichtes Kassel diverse Objekte (Wohnungen und Fahrzeuge) ,die in Zusammenhang mit den mutmaßlichen Räubern stehen, durchsucht. Hierbei wurden laut Polizei und Staatsanwaltschaft belastende Gegenstände wie mutmaßliche Tatmittel und Raubgut gefunden. Der Fahndungserfolg sei der guten Zusammenarbeit von Beamten der Polizei- und Kriminaldirektion in Kassel sowie Polizeibeamten aus Hann. Münden zu verdanken, heißt es in der Presseerklärung der Kasseler Polizei.

