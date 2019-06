Feuerwehr im Einsatz: Wohnhaus in Kasseler Innenstadt brennt

Tram-Verkehr nach Vellmar eingestellt

+ © Daniel Bockwoldt/dpa Im Einsatz: In Kassel brennt es derzeit in einem Wohnhaus. © Daniel Bockwoldt/dpa

Einsatz für die Kasseler Feuerwehr am Freitagnachmittag: In der Innenstadt brennt es derzeit in einem Wohnhaus. Auch Personen sind wohl noch in Gefahr.