Flic Flac startet jetzt in Kassel: Die wichtigsten Infos in der Übersicht

Vom 20. Dezember 2018 bis 13. Januar 2018 gastiert der Zirkus Flic Flac in Kassel. Lohnt sich ein Besuch? Wir haben die wichtigsten Informationen zusammengestellt.

Aktualisiert am 20. Dezember 2018 - Ein beliebtes Kasseler Weihnachtsgeschenk sind die Tickets für die Show des Zirkus Flic Flac. Zum zehnten Mal ist der mit seiner Weihnachtsshow bei uns zu Gast, das Zelt steht schon auf dem Friedrichsplatz bereit. Los geht es am 20. Dezember. Dieses Jahr wird ein besonderes Event angekündigt, denn zum Jubiläum werden die bisher beliebtesten Acts aus zehn Jahren Zirkus-Festival in einer gemeinsamen Show auftreten.

An Wänden laufende Artisten, Luftakrobatik und Motorrad-Stunts in einer stählernen Kugel sind nur ein paar der Attraktionen. Hier haben wir für Sie die wichtigsten Infos rund um die Show zusammengestellt.

Flic Flac Kassel 2018: Termine

Vom 20. Dezember 2018 bis einschließlich 13. Januar 2019 können wir das Festival der Artisten wieder im bekannten, schwarz-gelben Zelt bewundern. Täglich gibt es Vorstellungen um 16, sowie um 20 Uhr. Jedoch sind folgende Ausnahmen zu beachten:

Am Eröffnungstag, sowie am Neujahrstag wird nur die späte Show statt finden.

An Weihnachten, dem 24. Dezember 2018, wird es eine einzelne Show um 14 Uhr geben.

Foyer und Bar sind schon eine Stunde vor Beginn der jeweiligen Show für Sie geöffnet.

Flic Flac Kassel 2019

Flic Flac lädt auch im Januar 2019 noch einige Male ins Zelt: Bis 13. Januar 2019 können sich Interessierte die Show anschauen.

Tickets für Flic Flac Kassel

Die Preise orientieren sich an den ausgesuchten Sitzplätzen und rangieren zwischen 24 und 54 Euro. Bei Ermäßigung werden sie um fünf Euro reduziert.

Zu kaufen sind sie beim HNA Kartenservice, Kurfürsten Galerie, Mauerstr. 11, Tel. 05 61/203 204. E-Mail an: ticketservice@hna.de

Öffnungszeiten des HNA-Kartenservices

Montag bis Freitag 9 - 18 Uhr

Samstag 9 - 16 Uhr.

Für Kurzentschlossene gibt es außerdem Tickets an der Zirkus-Kasse. Seitdem dort aber ein Dieb versucht hat, mehrere tausend Euro zu stehlen, können sie nur noch mit Karte bezahlt werden.

Öffnungszeiten der Zirkus-Kasse

Vom 17. Dezember bis zum 19. Dezember, täglich von 11 Uhr bis 18 Uhr.

Vom 20. Dezember bis zum 13. Januar, täglich von 11 Uhr bis 19 Uhr.

Die Ausnahmen hier sind wieder der 24. Dezember, an dem man die Karten von 11 Uhr bis 14 Uhr besorgen kann, sowie der 1. Januar, dort bekommt man die Karten von 13 Uhr bis 19 Uhr.

Flic Flac Kassel - Kinder

Für Kinder unter 13 Jahren gilt eine Ermäßigung von fünf Euro. Schüler, Studenten, Auszubildende und BFDler bis einschließlich 26 Jahren brauchen ebenfalls nur den um fünf Euro ermäßigten Preis zu zahlen.

Flic Flac Kassel 2018: Das Programm

Bei jedem bisherigen Zirkus-Festival wurden drei Artisten-Teams zu Gewinnern gekürt. Eine Auswahl von diesen tritt nun noch mal in einer Show auf: der Jubiläumsshow des Zirkus Flic Flac. Hier haben wir noch einmal alle zwölf Acts im Überblick:

Es erwatet Sie das Team "Catwall", welches mit Hilfe eines Trampolins Wände hoch zu gehen scheint.

Equlibristik wird von dem Team "Crazy Flight" dargeboten, welche zu den besten Artistik-Gruppen der Welt gehören.

Das "Duo A+A" begeistert mit einer Hand-in-Hand-Akrobatik und den schwersten Figuren der Welt

Das "Duo Exxtrem" wiederum zeigt eine unvergleichliche Show zwischen Wasserbad und Luftakrobatik.

Unvergesslich für Zirkusbesucher soll der Auftritt der "Mad Flying Bikes" werden, welche riskante Freestyle Motocross Künste zum Besten geben.

Auch die "Helldriver" mit ihrem Globe of Speed, in welchem sie mit ihren Motorrädern für angehaltenen Atem sorgen, sind natürlich wieder mit dabei.

Die Reifenspringer "Holy Warriors" wollen die Zuschauer genau so gut unterhalten wie "Justin Case", der witzige Fahrrad-Artistik ankündigt und die aus der Mongolei angereiste "Puje-Truppe" mit ihrem verblüffenden Handvoltage-Programm.

Besondere Stille und vor allem kein Luftzug ist bei Marula Rigolos Darstellung namens "Sanddorn-Balance" geboten, wenn sie ein überdimensionales, zerbrechliches Mobile enstehen lässt.

Die Vorführung des "Duo Venegas" auf dem Todesrad wird zur Zerreißprobe für die Nerven des Publikums.

Wieder aufatmen lassen wird uns Willer Nicoldi. Er ist Ventriquolist, also Bauchredner und Dank seines grandiosen Talents und Humors auf den Bühnen der Welt zuhause.

Durch das Programm führt Rebecca Siemoneit-Barum, bekannt aus dem gerade verabschiedeten Serien-Klassiker "Lindenstraße".

Flic Flac Kassel – Wie lange dauert eine Vorstellung?

Das diesjährige Zirkusprogramm wird insgesamt 135 Minuten lang gehen. Davon sind 15 Minuten für die Pause vorgesehen, weswegen die reine Show genau zwei Stunden dauert.

Flic Flac Kassel – Mit Tieren?

Tiere werden nach wie vor nicht bei der Show dabei sein. Im letzten Jahr sollte es erstmals bei Flic Flac eine Schaueinlage mit Tieren geben, jedoch war die Tierlehrerin Rosie Hochegger mit ihrer geplanten Nummer mit Pferden und Hunden schon im Vorfeld in die Kritik geraten. Nachdem sie und der Zirkus sogar Drohungen erhalten hatten, sagte Rosie den Auftritt letztlich ab.

Flic Flac Kassel 2018: Der Sitzplan

Die runde Zirkus-Manege ist in vier Segmente eingeteilt, welche für vier Preiskategorien stehen. Sitzt man gegenüber des Manegeneingangs, was den attraktivsten Platz darstellt, da man den besten und ersten Blick auf die Artisten hat, zahlt man pro Kopf 54 Euro. Für die Abteilungen jeweils seitlich von den Premium-Plätzen kosten die Karten 44 Euro, auch hier hat man noch einen guten Blick auf das Geschehen. Möchte man noch mal zehn Euro weniger bezahlen, bieten sich die Plätze ein Stück weiter Richtung Eingang an. In dem Bereich direkt neben dem Eingang und somit fast gegenüber von den Luxus-Plätzen bekommt man ein Ticket für 24 Euro.

Flic Flac Kassel – Bewertung

Nach der Premiere am 20. Dezember werden Sie auf HNA.de ausführlichere Kritiken über die diesjährige Show finden.

Im vergangenen Jahr sind unsere Redakteure von der Show enttäuscht gewesen: Sie fanden, vom Nervenkitzel und den schweißnassen Händen, die Besucher sonst im Zirkus Flac Flac hatten, war diesmal keine Spur.

Von Leonie Wessel