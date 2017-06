Gefahr für Fußgänger am Stern: Bei Grün fährt auch die Tram

Kassel. Gefahr am Stern: Wenn Fußgänger die Kreuzung in der Kasseler Innenstadt bei grünem Ampellicht überqueren, kreuzen gleichzeitig Straßenbahnen und Busse ihren Weg.

Mehrmals täglich kommt es zu brenzligen Situationen. Erwachsene, aber auch viele Kinder und Jugendliche, die sich allein auf die vermeintlich sichere Fußgängerampel verlassen, können Unfälle manchmal noch gerade so vermeiden.

Oft sind es andere Passanten, die Unaufmerksamen Warnungen zurufen oder die Menschen an der Kleidung festhalten, damit nichts passiert. Viele Tramfahrer schaffen sich per Dauerklingel freie Bahn durch die Fußgängergruppen. Eine Kasselerin, die oft zu Fuß über den Stern muss, hat Angst, „dass meine Tochter hier in den Tod laufen könnte.“

+ Warnhinweise für Fußgänger: Das gelbe Wechselblinklicht. © Hedler Die Ampeln so zu schalten, dass jeweils nur Fußgänger oder Tram Grün bekommen, würde nach Einschätzung der Stadt keine Verbesserung bringen, sondern zu deutlich längeren Wartezeiten für Fußgänger führen, sagt Rathaus-Sprecher Ingo Happel-Emrich. „Dies würde die Verkehrssicherheit an der Kreuzung verschlechtern. Denn unserer Erfahrung nach neigen Fußgänger in solchen Situationen dazu, die Straße bei Rot zu überqueren.“

+ Die roten Warn-Aufsteller mitten auf dem Überweg. © Hedler Die Kreuzung am Stern sei seit 1998 kein Unfallschwerpunkt mehr. 2007 sei die Situation für Fußgänger verbessert worden. Die Fußgängerfurt wurde einen Meter weit in Richtung Altmarkt verlegt und zudem um zwei Meter verbreitert. Und es wurden rote Warn-Stelen aufgestellt, die die Fußgänger auf die Straßenbahnen und Busse hinweisen.

+ Die Warntafeln neben den Ampeln macht am Stern auf kreuzende Straßenbahnen und Busse aufmerksam. © Hedler Viele Anregungen und Hinweise zu dem bekannten Problem seien geprüft worden, „ohne dass eine bessere und sicherere Variante gefunden werden konnte.“„Wir appellieren daher an alle Fußgänger, die Straße grundsätzlich nur bei Grün zu überqueren und dabei auf die Straßenbahnen zu achten“, sagt Happel-Emrich. Verkehrsteilnehmer sollten zudem darauf verzichten, ihren Hörsinn durch das Tragen von Kopfhörern zu beeinträchtigen.

Laut Polizei gab es in den vergangenen sieben Jahren lediglich zwei Unfälle zwischen Fußgängern und Straßenbahnen am Stern. Beide ereigneten sich in 2015, ein Fußgänger wurde leicht, der andere schwer verletzt. „In beiden Fällen führte Unachtsamkeit der Fußgänger zum Unfall“, sagt Polizeisprecher Matthias Mänz. Ein Unfallhäufungspunkt liege am Stern demnach nicht vor. Zudem habe es dort bislang keine Unfälle gegeben, die auf eine unklare Verkehrsführung zurückzuführen wären. „An einer solchen innerstädtischen Kreuzung mit derartig hohem Verkehrsaufkommen kommt der im Straßenverkehr erforderlichen Sorgfalt eines jeden Verkehrsteilnehmers und somit auch eines jeden Fußgängers erhöhte Bedeutung zu“, erklärt Mänz.

Tipps für Fußgänger