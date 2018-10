Haftbefehl wird Einbrecher zum Verhängnis

38-Jähriger fesgenommen

Kassel. Dass gegen ihn bereits ein Haftbefehl bestand, wurde am Freitagnachmittag einem 38-Jährigen unmittelbar nach einem Wohnungseinbruch in Kassel zum Verhängnis. Eine Streife des Polizeireviers Mitte hatte den Gesuchten in Höhe einer Tankstelle an der Wolfhager Straße/Ecke Erzbergerstraße erkannt, teilt Polizeisprecher Matthias Mänz mit.