Käufer für Kasseler Kulturdenkmal gefunden: Hugenottenhaus ist gerettet

Kulturdenkmal verfällt: Das Hugenottenhaus an der Friedrichsstraße 25 soll verkauft werden. Auch das benachbarte Brachgrundstück will der Investor entwickeln.

Jahrzehntelang war das geschichtsträchtige Hugenottenhaus in der Kasseler Innenstadt dem Verfall preisgegeben. Doch nun gibt es einen Investor.

Der neue Investor will das Kulturdenkmal an der Friedrichsstraße 25 sowie das benachbarte Brachgrundstück kaufen und entwickeln. Wer der Investor ist, dazu hüllen sich sowohl die Stadt Kassel wie der Immobilienmakler Markus Braband vom Büro Eichholz Immobilien in Schweigen.

„Wir lassen dem Käufer den Vortritt, seine Pläne zu gegebener Zeit zu präsentieren“, sagt ein Stadtsprecher. Makler Braband bestätigt, dass der Kaufvertrag für das Hugenottenhaus bereits unterzeichnet ist. Es müssten allerdings noch Löschungen im Grundbuch vorgenommen werden, bevor der Vertrag rechtskräftig werde. Dies sei aber eine Formalie. „Ich gehe davon aus, dass das noch dieses Jahr über die Bühne geht“, sagt Braband.

Verkäufer des Hugenottenhauses ist die Grand City Hotel (GCH) Group mit Sitz in Berlin, die auch das benachbarte Hotel Days Inn Hessenland betreibt. Seit zwei Jahren laufen die Verkaufsverhandlungen für das Hugenottenhaus. Weil es mehrere Interessenten gab, wurde ein Bieterverfahren gestartet. „Für dieses Projekt braucht man einen langen Atem“, sagt Braband.

Weil an dem Kulturdenkmal ein sehr großer Sanierungsbedarf besteht, hatte die Stadt Kassel ihren Beitrag geleistet, um dieses teure Unterfangen dem Investor schmackhaft zu machen. So bot die Stadt ihr brachliegendes Grundstück neben dem Hugenottenhaus dem Käufer mit zum Verkauf an. Ein entsprechender Vertrag ist nach Auskunft der Stadt in Vorbereitung.

Welche Pläne der Investor hat, konnte die HNA nicht in Erfahrung bringen. Möglich sind an dieser zentralen Stelle aber sowohl Wohnungen wie gewerbliche oder kulturelle Nutzungen.

Das Hugenottenhaus ist eines der letzten Zeugnisse hugenottischer Baukultur in Kassel. Es wurde 1826 als Wohnhaus errichtet. Es ist das einzige noch erhaltene sogenannte Fünf-Fenster-Haus. Der Baustil der französischen Glaubensflüchtlinge sah fünf Fenster in einer Reihe pro Stockwerk vor, die Fünffensterstraße erinnert in ihrem Namen noch daran. Bis 1855 lebte dort der Kurfürstliche Hof- und Theatermaler Johann Gregor Primavesi.

+ Blick zurück: Hier ein Foto des Hugenottenhauses und des Hotels Hessenland aus den 80er-Jahren. © Archivfoto: Hans-Joachim Baron

Nach dem Zweiten Weltkrieg, in dem das Hugenottenhaus beschädigt wurde, gehörte es zum Betrieb des benachbarten Hotels Hessenland. Allerdings wurde es nur bis vor etwa 30 Jahren für Gästezimmer genutzt. Ende der 80er-Jahre wurde sogar über den Abriss nachgedacht. Eine Abrissgenehmigung gab es bereits.

Nach einem jahrzehntelangen Dornröschenschlaf bekam das Hugenottenhaus zur documenta 13 im Jahr 2012 als Ausstellungsort für 100 Tage weltweite Aufmerksamkeit. Anschließend wurde es wieder ruhig. Dies wird sich wohl bald ändern.