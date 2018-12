22-Jähriger Autofahrer unter Drogen in Kassel gestoppt

Die Polizei hat bei einer Verkehrskontrolle auf der Holländischen Straße in der Kasseler Nordstadt einen 22-jährigen Autofahrer gestoppt, der offenbar unter Drogeneinfluss stand.

Verkehrskontrollen auf der Holländischen Straße, in Höhe eines Renovierungs-Discounters gab es am Dienstag zwischen 21.30 und 23.30 Uhr – die Polizisten winkten dabei insgesamt 20 stadtauswärts fahrenden Verkehrsteilnehmer in die Kontrollstelle.

Dabei fiel gegen 22.30 Uhr ein 22-jähriger Autofahrer aus Frankfurt am Main auf, der drogenberauscht zu sein schien. Der Mann musste anschließend auf dem Polizeirevier eine Blutprobe abgeben.

Gegen 23.10 Uhr wurden die Polizisten beim Beifahrer in einem der Autos fündig: Der 21-Jährige aus Vellmar war im Besitz einer kleineren Menge Marihuana und muss sich nun wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten.

Ein weiterer Fahrer muss sein Auto in den nächsten Tagen nochmals bei der Polizei oder an anderer geeigneter Stelle vorführen, da die Beamten an der Beleuchtung des Fahrzeugs erhebliche Mängel feststellten.

Erst am 3. Dezember waren zwei Männer unter Drogeneinfluss mit ihrem Auto vor der Polizei geflüchtet. Dabei rasten sie mit 200 km/h durch Kassel.