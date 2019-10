Kassel: 49-Jähriger wurde brutal geschlagen und ausgeraubt

Ein 49-jähriger Kasseler wurde in der Nacht zu Donnerstag in der Kasseler Innenstadt zusammengeschlagen und ausgeraubt.

Der Mann war nach Polizeiangaben gegen 3 Uhr in der Mauerstraße in Richtung Kurt-Schumacher-Straße unterwegs. Im Bereich der Treppe zur Lutherkirche sei eine unbekannte Frau auf ihn zugekommen und habe Körperkontakt gesucht, so das Opfer. Davon sei er überrascht gewesen, so der Mann.

Dann sollen zwei Männer hinzugekommen sein, die unvermittelt und brutal auf ihn eingeschlagen hätten. Handy und Portemonnaie wurden ihm abgenommen.

Die Täterin soll 1,80 Meter groß gewesen sein. Sie war schwarz gekleidet und hatte schwarze lange Haare. Einer der männlichen Täter sah arabisch aus und hatte kurze schwarze Haare.

Hinweise an die Polizei unter Tel. 0561/ 9100