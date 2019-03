Arbeitslosenzahl sinkt in Kassel

Das Frühjahr belebt den nordhessischen Arbeitsmarkt. Nachdem die Arbeitslosenzahl im Februar leicht gestiegen war, sank sie im Agenturbezirk Kassel im März saisonüblich.

Wie die Agentur für Arbeit Kassel mitteilte, sind in Stadt und Landkreis Kassel sowie im Werra-Meißner-Kreis derzeit 15 017 Menschen auf Jobsuche. Das sind 616 weniger als im Februar und sogar 969 weniger als im März 2018. Die Arbeitslosenquote liegt damit zurzeit bei 5,2 Prozent, das sind 0,3 Punkte weniger als vor einem Monat. Im Vorjahr lag sie bei 5,6 Prozent.

„Aktuell handelt es sich um einen saisonalen Effekt, weil nach der kalten Jahreszeit beispielsweise in den Außenberufen oder in der Gastronomie wieder vermehrt Personal eingestellt wird“, erklärte Agenturchef Detlef Hesse die positive Entwicklung. Erfreulich sei, dass alle Personengruppen von ihr profitiert hätten.

Sehr zufrieden zeigte sich Hesse mit der langfristigen Entwicklung auf dem hiesigen Arbeitsmarkt: „Vor fünf Jahren hatten wir noch 20 000 Arbeitslose zu verzeichnen. Das ist ein Rückgang um ein Viertel.“ Binnen Jahresfrist ging die Arbeitslosenzahl laut Statistik um 6,1 Prozent zurück.

Der Rückgang spiele sich allerdings ausschließlich im Rechtskreis SGB II (Hartz-IV) ab, betonte Hesse. Derzeit sind 65,3 Prozent (9810 Personen) der Arbeitslosen Leistungsempfänger der Jobcenter. 34,7 Prozent der Jobsuchenden (5207 Personen) fallen in den Bereich der Arbeitslosenversicherung (Rechtskreis SGB III).

Im Hartz-IV-Bereich ist die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat (- 274 Personen) und zum Vorjahr (- 1.007 Personen) deutlich zurückgegangen. Im Bereich der Arbeitslosenversicherung ist sie gegenüber Februar zwar um 342 Personen (- 6,2 Prozent) gesunken, gegenüber dem Vorjahr aber um 38 Menschen (+ 0,7 Prozent) leicht gestiegen. Da sich diese von der Agentur für Arbeit betreute Gruppe näher am Arbeitsmarkt befände, könne diese Entwicklung als erstes Anzeichen dafür gewertet werden, dass Wirtschaft und Konjunktur an Dynamik verlieren und die Unsicherheit bei den Arbeitgebern zunehmen würden, so der Agenturchef.

Viel Personal gesucht - Stellen schwer zu besetzen

Eine Wende sei zwar nicht in Sicht und kurz- bis mittelfristig sei nicht mit einem eklatanten Anstieg der Arbeitslosigkeit zu rechnen, „aber ihr Abbau wird mutmaßlich langsamer werden“, prognostizierte er.

Ein weiterer Wermutstropfen: Der Bestand an offenen Stellen bewegt sich nach wie vor auf sehr hohem Niveau. Viele Betriebe suchen weiter Personal. Aktuell gibt es laut Statistik 4371 Angebote. Das sei ein Zuwachs von fast 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr, der deutlich höher als der Landesdurchschnitt ausfalle, so Hesse.

Die Zahlen seien in den vergangenen Monaten kontinuierlich gestiegen. „Der hohe Bestand an Stellen zeigt an, dass es für die Betriebe immer schwieriger wird, sie zu besetzen“, warnte der Agenturchef.