Diebe versuchen Geldautomaten in Kassel mit Trennschleifer aufzubrechen 

25.000 Euro Schaden

In eine Bankfiliale in der Heinrich-Hertz-Straße in Kassel wurde eingebrochen. Die Diebe versuchten, einen Geldautomaten mit einem Trennschleifer aufzubrechen.