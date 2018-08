Randalierer würgt Passanten und schlägt Schaufenster in Kasseler Innenstadt ein

Kassel. Einer couragierten 23-jährigen Frau aus Kassel ist es zu verdanken, dass Beamte des Reviers Mitte am Dienstagabend in der Innenstadt einen 24-jährigen Mann aus Kassel festnehmen konnten.

Er hatte zuvor Scheiben von zwei Geschäften eingeschlagen und einen Passanten angegriffen. Der offenbar geistig verwirrte und unter leichtem Alkoholeinfluss stehende Mann habe die Polizisten bei der Festnahme angegriffen, so Polizeisprecher Matthias Mänz. Trotz heftiger Gegenwehr sei der 24-Jährige aber überwältigt und anschließend zur Dienststelle gebracht werden, ohne dass noch jemand zu Schaden gekommen sei.

Laut Polizei hatte die Frau gegen 22.10 Uhr zunächst beobachtet, wie der 24-Jährige am Königsplatz eine Mülltonne umwarf und behielt ihn daraufhin im Auge. Auf dem Weg zum Stern habe der Randalierer dann in der Unteren Königsstraße den Bistrotisch einer Bäckerei umgeworfen und von diesem ein Tischbein abgebrochen. Damit schlug er gegen die Glaseingangstür der Bäckereifiliale und anschließend das Schaufenster des benachbarten Ladengeschäfts ein.

Randalierer nahm Passant in den Würgegriff

Anschließend habe der Mann einen Passanten, der an der Haltestelle wartete, von hinten in den Würgegriff genommen und zu Boden gerissen.

Nachdem der Passant sich befreien konnte, setzte der 24-Jährige seinen Weg auf der Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Altmarkt fort. Dort konnten ihn die Beamten des Reviers Mitte dank der ständigen Standortmeldungen der 23-jährigen Zeugin, die den Täter immer noch verfolgte, festnehmen.

Der von ihm an der Haltestelle angegriffene 40-jährige Mann aus Kassel erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitten, so der Polizeisprecher. An der Bäckereifiliale war eine Scheibe der mehrfach verglasten Eingangstür beschädigt worden. Die 2,50 x 3 Meter große Schaufensterscheibe des Nachbargeschäfts wies ein 40 Zentimeter großes Loch auf. Der Beamten schätzen den gesamten Sachschaden auf 5000 Euro.

Der 24-Jährige muss sich nun wegen zweifacher Sachbeschädigung, Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Die Beamten haben zudem wegen der mutmaßlichen psychischen Erkrankung das zuständige Gesundheitsamt eingeschaltet.

