Arbeitsunfall: Kurzschluss in Elektroinstallation - Monteur bei Brand verletzt

Leuschnerstraße war gesperrt

+ © Feuerwehr Kassel Einsatz an der Leuschnerstraße in Niederzwehren: Ein Kurzschluss hatte einen Brand ausgelöst - ein Monteur wurde verletzt. © Feuerwehr Kassel

Zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Leuschnerstraße in Niederzwehren rückte am Donnerstag kurz nach 16 Uhr die Kasseler Feuerwehr aus.