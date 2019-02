Kasseler rettete mit Stammzellenspende einem anderen Menschen das Leben

Der an Leukämie erkrankte Kasseler Gastronom Igor Krajsic sucht einen Blutstammzellenspender. Am Sonntag kann sich jeder typisieren lassen, um zu helfen. Marinee Paul war bereits Spender.

Als Marinee Paul 2015 den Brief der DKMS in seiner Post findet, kann er sich nicht entscheiden, ob er glücklich oder überrascht sein soll. „Da stand, dass ich eventuell für einen an Leukämie Erkrankten als Spender infrage komme.“

Einige Jahre zuvor hatte sich Paul typisieren lassen. Er, der heute seinen 30. Geburtstag feiert, wurde so in die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) aufgenommen. Anlass war für den Bad Emstaler ein kleines Mädchen aus Gudensberg, das an Leukämie erkrankt war. All die Jahre hatte er nun nichts gehört, bis zu dem Tag im November 2015. „Als der Brief kam, waren meine Mutter und Oma, die auch in der Datei sind, total aufgeregt“, erinnert sich Paul. Freude kam in dem jungen Mann auf, obwohl er wusste, dass es dem Empfänger ziemlich schlecht gehen muss.

Spende in Köln

Nach einer Blutentnahme und einer ärztlichen Untersuchung in Köln kam die nächste gute Nachricht: Pauls Stammzellen passten immer noch perfekt für den Empfänger. Und dann lag der finale Brief in der Post: „Sie werden Spender“, hieß es in dem Schreiben. „Das war ein überragendes und tolles Gefühl.“ Der 11. April sollte der Tag werden, den Paul nicht so schnell vergessen sollte. Mit seiner Freundin ging es zur Spende nach Köln. Zwei dicke Nadeln steckten für dreieinhalb Stunden in den Oberarmen des jungen Mannes. Schlecht ging es ihm nach der Spende nicht, nur ein bisschen Kopfschmerzen hatte Paul. Erst im Anschluss erfuhr er mehr über den Empfänger seiner Stammzellen: männlich, 58, Engländer.

„Zunächst dachte ich, dass ich für ein kleines Kind spende, da nur eine geringe Menge an Stammzellen gebraucht wurde“, erzählt Paul. Dass er den echten Empfänger irgendwann einmal kennenlernen möchte, stand für ihn von vornherein fest. Doch nach dem Termin in Köln plagten Paul sechs Monate Ungewissheit. „Ich habe immer wieder an die Spende gedacht und gehofft, dass alles geklappt hat.“

Das Warten hatte bald ein Ende, und der erste Brief des Empfängers seiner Stammzellen flatterte in den Briefkasten. Im regen Austausch per Post erfuhren die beiden Männer so mehr übereinander. Nach zwei Jahren gab die DKMS die Freigabe, und sie durften sich zum ersten Mal sehen: per Skype. „Das war ein sehr emotionaler und schöner Moment für mich.“ Die beiden Männer verstanden sich auf Anhieb und wollten sich unbedingt auch in der Realität treffen. Gesagt, getan. Im April 2018 holte sein Empfänger Paul am Flughafen in London ab. „Wir haben uns gleich umarmt“, erinnert sich Paul. Schnell merken sie: „Uns verbindet mehr als nur die Krankheit.“

Heute ist der junge Mann stolz, einem anderen Menschen das Leben gerettet zu haben. Doch als Lebensretter will er sich nicht bezeichnen. In diesem Jahr stehen zwei weitere Treffen an. Aus den genetischen Zwillingen sind echte Freunde geworden. „Mein Empfänger gehört für mich zur Familie“, sagt Paul.

Typisierung für Blutstammzellenspender

Mit einer großen Typisierungsaktion soll geholfen werden, einen Blutstammzellenspender für den an Leukämie erkrankten Kasseler Gastronomen Igor Krajsic zu finden. Die Anteilnahme an seinem Schicksal ist jetzt schon sehr groß; die Organisatoren rechnen damit, dass sich am kommenden Sonntag viele Menschen registrieren lassen, um als Blutstammzellenspender infrage zu kommen. Durch die Aktion wird auch die Zahl der potenziellen Spender steigen. Derzeit sind bei der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS), der größten Einrichtung in Deutschland, 4508 Spender aus Kassel registriert.

700.000 Menschen ließen sich 2018 neu registrieren

24 von ihnen haben nach Angaben der DKMS bereits Blutstammzellen gespendet und somit 24 Patienten die Hoffnung gegeben, trotz ihrer Erkrankung weiterleben zu können. Die Zahl der möglichen Lebensretter könnte sogar noch etwas höher liegen, da es nach Aussage des Zentralen Knochenmarkspender-Registers (ZKRD) auch in Kassel noch kleinere Dateien mit Registrierten gibt. Deutschlandweit umfasst das ZKRD in Ulm als größte Datenbank in Europa mehr als 8,3 Millionen potenzielle Spender; allein im vergangenen Jahr ließen sich 700.000 Menschen neu registrieren.

Um diese Zahl immer weiter zu erhöhen, gibt es solche Aktionen wie jene für den erkrankten Igor Krajsic. Er braucht dringend Hilfe, weil bisher kein geeigneter Spender mit übereinstimmenden Gewebemerkmalen gefunden worden ist. Um auf die Typisierungsmöglichkeit aufmerksam zu machen, haben Krajsics Freunde Plakate in Umlauf gebracht, die überall in der Stadt zu sehen sind. „Die Welle der Hilfsbereitschaft ist überwältigend. Jetzt hoffen wir, dass viele Menschen unserem Aufruf folgen und ein Zeichen der Solidarität setzen“, sagt Julia Pfannkuch, die sich als Ziehtochter des Gastronomen bezeichnet. Erfassen lassen kann sich jeder zwischen 17 und 55 Jahren, der keine schweren chronischen Erkrankungen hat.

Aktion für Igor Krajsic

Die Typisierungsaktion für Igor Krajsic findet am kommenden Sonntag, 3. März, in der Mensa der Kasseler Ing-Schule (Wilhelmshöher Allee 73) statt – und zwar von 11 bis 16 Uhr. Die Registrierung ist kostenlos. Wer möchte, kann spenden. Laut Bettina Steinbauer von der Deutschen Knochenmarkspenderdatei kostet die Aufnahme in die Datei 35 Euro. Finanziert wird das Ganze über Firmen- und Privatspenden. Die Registrierung erfolgt über einen Wangenschleimhautabstrich mit einem Wattestäbchen.