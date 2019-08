Kassel: Ab Montag neue Sperrungen im Bereich der Druseltalstraße

Autofahrer müssen sich auf neue Verkehrsbehinderungen im Bereich Druseltalstraße in Kassel einstellen.

Nachdem Ver- und Entsorgungsleitungen verlegt und auch Geh- und Radwege fertiggestellt wurden, sollen jetzt weitere Straßenoberflächen saniert werden. Betroffen sind die Eugen-Richter-Straße und die Kreuzung Druseltal-/Eugen-Richter-Straße.

Eugen-Richter-Straße

Los geht es am Montag erstmal nur in der Eugen-Richter-Straße im Abschnitt zwischen der Elisabeth-Consbruch- bis zur Johanna-Waescher Straße, teilt die Stadt Kassel mit. Fahrzeuge in Richtung Leuschnerstraße können die Eugen-Richter-Straße weiterhin halbseitig befahren.

Für den Verkehr in Richtung Druseltalstraße ist eine kurze Umleitung ausgeschildert, die über die Elisabeth-Consbruch-Straße, die Johanna-Vogt-Straße und Johanna-Waescher-Straße führt. Diese gilt voraussichtlich bis Montag, 26. August.

Vollsperrung

In den folgenden zwei Wochen weiten sich die Arbeiten an der Eugen-Richter-Straße aus und finden im Bereich von der Elisabeth-Consbruch- bis zur Druseltalstraße statt.

+ Hier wird gesperrt. © Grafik: HNA

Die Eugen-Richter-Straße ist dann von Montag, 26. August, bis Montag, 9. September, in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die Umleitung führt über die Heinrich-Schütz-Allee in Richtung Leuschnerstraße und Druseltalstraße.

Kreuzungsbereich

Außerdem wird ab Donnerstag, 5. September, im Kreuzungsbereich Druseltalstraße/Eugen-Richter-Straße gebaut. Dann sind die stadteinwärts führenden Fahrspuren der Druseltalstraße gesperrt.

Die Umleitung erfolgt über die Baunsbergstraße, Wilhelmshöher Allee, Bremelbach- und die Bertha-von-Suttner-Straße in Richtung Druseltalstraße. Auch diese Arbeiten sollen am Montag, 9. September, enden. Der Umbau der Druseltalstraße soll laut Zeitplan im November abgeschlossen sein.