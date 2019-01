Polizei findet Drogen und Munition: Zwei Männer bei Kontrolle festgenommen

Bei einer Kontrolle am Kasseler Stern hat die Polizei Drogen und Munition gefunden. (Symbolbild)

Kassel. Bei den Ermittlungen gegen die Drogenkriminalität am Stern hat die Kasseler Polizei am Donnerstag ein verdächtiges Fahrzeug kontrolliert und zwei Männer festgenommen.

Das Auto, das die Polizei um 19.15 Uhr in der Gießbergstraße stoppte, fuhr ein 31-Jähriger aus dem Irak. Auf dem Beifahrersitz saß ein 25-Jähriger aus Syrien.

Den Beamten stieg sofort ein deutlicher Marihuana-Geruch in die Nase. Bei der Durchsuchung des Autos fanden sie dann bei dem Fahrer, der der Polizei bekannt ist und keinen Führerschein hat, 370 Gramm Marihuana, teils verkaufsfertig verpackt, 22 Gramm Kokain und 10 Gramm Haschisch. Die Drogen wurden beschlagnahmt.

Polizei fand Drogen in Wohnung

Am Freitag wurde dann eine Wohnung am Stern durchsucht, die die Polizei den beiden Verdächtigen zurechnet. Dort fand die Polizei weitere 10 Gramm Kokain und 90 Gramm, zum Teil verkaufsfertig verpacktes Marihuana sowie Ecstasy Tabletten. Ferner stießen die Drogenfahnder auf augenscheinliches Diebesgut. Hierbei handelte es sich unter anderem um eine Rolex Uhr, Goldschmuck, Spirituosen, Parfüm und Markenbekleidung mit Etiketten. Außerdem befand sich in der Wohnung scharfe Munition. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Ware im Austausch für die Drogen entgegengenommen wurde.

Die Ermittlungen gegen beide Festgenommenen dauern an. Sie sollten am Freitag einem Haftrichter vorgeführt, der über die Untersuchungshaft entscheidet.