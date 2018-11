Tödlicher Unfall in Lohfelden: Traktorfahrer konnte Radfahrerin kaum erkennen

Wegen der fahrlässigen Tötung einer 71-jährigen Radfahrerin im März 2014 sprach Amtsrichter Leyhe am Mittwoch für den 66-jährigen Angeklagten eine Verwarnung und eine Geldstrafe aus.

Er muss 1000 Euro an den Behinderten-Sportverein Kassel bezahlen. Alle Verfahrensbeteiligten waren sich darin einig, dass eine Verkettung unglücklicher Umstände zum tragischen Tod der Frau geführt hatte. Den Traktorfahrer treffe nur eine geringe Schuld.

Gleichwohl hätte er sich, so der Richter, laut Straßenverkehrsordnung in der unübersichtlichen Einmündung seines Grundstücks auf die Crumbacher Straße in Lohfelden vor dem Einfahren in den fließenden Verkehr von einer anderen Person einweisen lassen müssen.

An jenem Märzabend vor viereinhalb Jahren herrschte gegen 19 Uhr „nordische Dämmerung“, hatte Unfallgutachter Marc Prillwitz festgestellt. Der Traktorfahrer habe sich an zwei Verkehrsspiegeln an der gegenüberliegenden Straßenseite orientiert, als er nach links abbiegen wollte.

Dabei übersah er die 71-Jährige, die von rechts mit hoher Geschwindigkeit die Gefällestrecke hinunterfuhr. Sie trug dunkle Kleidung ohne Reflektoren und keinen Helm. Das Licht des Rades war nach Einschätzung des Gutachters nicht eingeschaltet.

Die Frau wurde vom Vorderrad des Traktors erfasst, fiel zu Boden und wurde vom großen Hinterrad überrollt. Sie war sofort tot. Der Traktorfahrer hatte den Unfall nicht einmal bemerkt.

Er habe kaum eine Chance gehabt, die Radlerin in der Dämmerung zu erkennen, sagte Prillwitz. Die Radlerin hätte vielleicht die Chance zum Bremsen gehabt, wenn sie langsamer als die errechneten 24 km/h gefahren wäre.

Ein große Anzahl von Zuschauern aus Lohfelden hatte den Gerichtssaal bis auf den letzten Platz gefüllt. Der Angeklagte, der sichtlich unter den Ereignissen litt, nahm das Urteil an, es ist rechtskräftig.