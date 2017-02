Kassel: Verwirrter warf Steine vom Hochhausdach

Kassel. Ein offenbar psychisch kranker Mann stand am Dienstagabend auf dem Vordach des Sternhochhauses an der Unteren Königsstraße und löste damit einen Polizeieinsatz aus.

Passanten hatten gegen 22.30 Uhr über Notruf der Kasseler Polizei einen wirr herumschreienden Mann gemeldet, der Steine vom Dach auf die Straße warf. Nur wenige Minuten später traf die Polizei ein und verschaffte sich Zugang zum Vordach. Bei der Festnahme des 23-Jährigen leistete dieser heftige Gegenwehr. Zuvor hatte er angedroht, vom Dach zu springen.

Bei der Festnahme wurde ein Beamter so schwer an der Hüfte verletzt, dass er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Seine Kollegin erlitt durch einen Tritt eine Prellung am Bein.

Der 23-Jährige wurde schließlich in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Während des Polizeieinsatzes kam es zu einer etwa 15-minütigen Sperrung der Unteren Königsstraße.

