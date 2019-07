Kassel wird zur Filmkulisse: Ostwind Dreharbeiten in der Innenstadt

Kassel wird erneut zur Filmkulisse für die Pferdefilme rund um den schwarzen Hengst Ostwind. Anwohner müssen in der kommenden Woche mit Straßensperrungen und Halteverboten rechnen.

Ein galoppierender Hengst auf der Friedrich-Ebert-Straße? Nein, der ist nicht etwa von einer Koppel ausgebüchst, sondern ein berühmter Filmstar. Das schwarze Pferd ist nämlich Hauptdarsteller im Pferdeabenteuer „Ostwind“, das in der kommenden Woche auch wieder in Kassel gedreht wird – unter anderem in der Südstadt und im Vorderen Westen.

Bereits 2012, 2014 und im vergangenen Jahr wurde Kassel Teil der Kulisse des Pferdefilms. Unter anderem im Vorderen Westen, in der Goetheschule und an der Drahtbrücke wurden Aufnahmen gemacht. Hauptsächlich werden die Szenen auf Gut Waitzrod bei Immenhausen aufgenommen, das im Film dann zu „Gut Kaltenbach“ wird. Für die Aufnahmen braucht die 70-köpfige Crew jede Menge Equipment. Dafür und eben für die Dreharbeiten werden in Kassel einige Straßen gesperrt. Die Anwohner wurden bereits von der Produktionsfirma informiert und müssen mit Behinderungen rechnen.

Hier kommt es zu Behinderungen:

Die Unterführung im Philosophenweg wird vom Samstag, 27. Juli, 8 Uhr, bis Mittwoch, 31. Juli, 22 Uhr, für Fußgänger, Autos und Radfahrer gesperrt.

Auf der Frankfurter Straße gibt es vom Samstag, 27. Juli, bis Mittwoch, 31. Juli, von 8 bis 21 Uhr ein Halteverbot in Höhe der Hausnummern Nr. 44 bis 48.

Vom Montag, 29. Juli, bis Mittwoch, 31. Juli, von 6 bis 22 Uhr gilt ein Halteverbot im Philosophenweg in Höhe der Hausnummern 3 bis 9 und auf dem Parkplatz Philosophenweg/An der Karlsaue.

Am Mittwoch, 31. Juli, wird in Oberzwehren gedreht: Dort ist ein Halteverbote in der Heinrich-Plett-Straße zwischen dem Bahnübergang in Höhe der Brückenhofstraße bis hinter die Alfred-Delp-Straße eingerichtet.

Besonders eng wird es für Anwohner im Vorderen Westen, da es dort bereits erhebliche Behinderungen und Sperrungen durch die Sanierung der Querallee gibt. Vom Mittwoch, 31. Juli, bis Donnerstag, 1. August, sind für die Dreharbeiten Haltverbote in der Friedrich-Ebert-Straße zwischen Bebelplatz und Kattenstraße sowie in der Goethestraße zwischen Diakonissenstraße und Goethestraße 84 eingerichtet. Am Donnerstag, 1. August, wird dann zusätzlich von 18 bis 24 Uhr die Hansastraße oberhalb des Bebelplatzes gesperrt. Im Vorfeld werden bereits Haltverbote aufgestellt.

Auch in der Nordstadt werden gedreht: Dazu wird die Schillerstraße zwischen Erzberger Straße und Hoffmann-von-Fallersleben-Straße und die Sickingenstraße zwischen Wolfhager Straße und Grüner Weg am Mittwoch, 31. Juli, zwischen 17 bis 23 Uhr gesperrt.

Beeinträchtigungen im Straßenbahnverkehr gibt es durch die Dreharbeiten laut Heidi Hamdad, KVG-Sprecherin, nicht.