Zukunft der Markthalle Kassel: Händler wollen Aufschub der Investoren-Entscheidung

Die Markthändler haben den Magistrat aufgefordert, die Investoren-Entscheidung zu verschieben. Klarheit am 9. Dezember?

Für die Zukunft der Kasseler Markthalle werden voraussichtlich am Montag, 9. Dezember, im Stadtparlament die Weichen gestellt.

Per Brief an Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD) haben Markthallen-Geschäftsführer Andreas Mannsbarth sowie gut 50 Markthändler den Magistrat aufgefordert, die anstehende Vergabe an ein Investorenteam von der Tagesordnung zu nehmen. Die gewonnene Zeit solle genutzt werden, um mit den Marktbetriebs-Akteuren „gemeinsam eine Lösung für die Zukunft“ zu finden, schreiben sie.

Oberbürgermeister will an Plänen festhalten

Gegenüber der HNA sagte Geselle, dass die Stadt an dem beabsichtigten Fahrplan festhalten wolle. Die Bewerbergruppe mit Antonio Merz (Gut Kragenhof) und dem Architekturbüro Sprengwerk habe „das beste und weitreichendste Konzept“ präsentiert; es habe in mehreren städtischen Gremien jeweils breite Zustimmung gefunden. Bei den Vorschlägen, die von der Markthallen-GmbH selbst sowie von weiteren Bewerbern eingereicht wurden, seien hingegen wichtige Punkte offen geblieben.

Zukunft der Markthalle Kassel: Stadtverordnete beraten unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Geselle warb dafür, die Perspektiven eines neuen Marktbetriebs-Konzepts „jetzt nicht kaputt zureden“. Er verteidigte zugleich das Vorgehen der Stadt, die Investoren-Entscheidung nicht per öffentlicher Debatte, sondern in einem internen Verfahren vorzunehmen: So sei es gemeinderechtlich „zwingend“ vorgeschrieben. Auch in der Stadtverordnetensitzung am Montag wird das Thema unter Ausschluss der Öffentlichkeit beraten.

Markthalle: Händler Ende Januar zu Gespräch eingeladen

Sobald eine Entscheidung da sei, werde auch über Details geredet, kündigte Geselle an. Für Ende Januar seien die Markthändler bereits per Brief zu einem Gespräch mit den favorisierten Investoren eingeladen worden. Vertreter der Stadt würden die Runde moderieren, „weil uns daran gelegen ist, alle einzubeziehen“.

Markthändler sammeln Unterschriften gegen Pläne der Investoren

Unterdessen sammeln die Markthändler an ihren Ständen Unterschriften, mit denen Kunden ihre Ablehnung der Planungen bekunden. Damit würden „das Flair und der besondere Charme“ der Markthalle „zerstört“, meint Geschäftsführer Mannsbarth. Und den Händlern selbst ginge es an die Substanz: „Niemand von uns wird eine dreijährige Bauzeit überstehen.“

Bieterverfahren ergab Favorit für Marktbetrieb

Die Stadt Kassel will ihre Markthalle per Erbbaurecht an einen Investor übertragen, der auch den Marktbetrieb organisiert. Aus dem Bieterverfahren sind das Investorenteam Antonio Merz (Gut Kragenhof) mit dem Architekturbüro Sprengwerk als Favoriten der Stadt hervorgegangen. Sie schlagen vor, den Marktbetrieb im Obergeschoss zu konzentrieren und dafür die Freifläche zum Graben hin mit einem Glasdach zu überbauen. Das Untergeschoss soll zur Veranstaltungsfläche werden.

"Seit Jahren Stillstand" in der Markthalle

Mit einem neuen Betriebskonzept soll die Kasseler Markthalle „erhalten und weiterentwickelt“ werden, sagte Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD). Das spezifische Markthallen-Flair, das viele Kunden im Marstall so schätzen, sei ihm ebenso lieb und der Stadt wichtig, betonte er.

Doch man müsse auch sehen, dass der Markthallenbetrieb insgesamt nicht wirtschaftlich und so auch nicht zukunftsfähig sei. „So, wie es jetzt ist, herrscht dort Stillstand“, sagte Geselle und beschrieb die Situation als „jahrelange Agonie“. Das habe auch seine Ursachen in der traditionell gewachsenen Konstruktion der heutigen Markthallen-Betriebs-GmbH.

Oberbürgermeister: Alle eingereichten Vorschläge wurden nach strengen Kriterien überprüft

Auch die hat sich mit einem Konzept für ein künftiges Betreibermodell beworben. Geselle betont, dass alle eingereichten Vorschläge – und das seien mehr als die zwei bekannten Bewerbungen gewesen – streng nach einem Kriterien-Raster auf der Basis der städtischen Vorgaben bewertet worden seien. Das nun favorisierte Konzept der Investorengruppe Merz/Sprengwerk sei im Ergebnis das einzige gewesen, „das auch die wirtschaftlich notwendige Sanierung abbildet“.

Näheres dazu wollte Geselle nicht nennen – mir diesem Hinweis: Wie bei solchen Vergabeverfahren üblich und vorgeschrieben, hätten sich alle Beteiligten zu öffentlichem Stillschweigen über Details der Bewerbungen verpflichtet, bis eine politische Entscheidung gefallen ist. Dies gelte im übrigen auch für die Geschäftsführung der Markthallen-GmbH, die nun eine Debatte über Inhalte der eingereichten Konzepte fordere.

Geselle äußerte Verständnis dafür, dass viele Markthändler aktuell verunsichert sind und sich Sorgen machen. „Wir sehen aber gute Chancen dafür, die Beschicker mitzunehmen“. Zu einer ersten Gesprächsrunde, die im Januar stattfinden soll, seien am 25. November bereits Einladungen verschickt worden.

Stadt sieht flexible Lösung für Öffnungstage

Dabei könne dann auch mehr Klarheit geschaffen werden zu einem Punkt, der die Markthändler besonders bewegt: die Öffnungszeiten. Dass die Markthalle künftig an fünf Tagen pro Woche geöffnet sein soll, war Vorgabe für alle Konzept-Einreicher.

Die Ideen vom Team Merz/Sprengwerk seien in dieser Hinsicht allerdings recht flexibel, ließ Geselle durchblicken: Auch bei mehr Öffnungstagen „wird niemand, der das nicht will oder kann, an allen fünf Tagen in der Halle stehen müssen“.