Zwei Unfälle in Kassel: Autos stoßen frontal zusammen - fünf Verletzte

Zu zwei Verkehrsunfällen mit Verletzten in Oberzwehren und am Weinberg rückten am späten Mittwochabend Rettungskäfte und Polizei aus.

Frontal zusammengestoßen sind am Mittwochabend zwei Autos auf der Altenbaunaer Straße in Oberzwehren in Höhe der Tram-Haltestelle Mattenberg. Bei dem Verkehrsunfall, der sich gegen 20.30 Uhr ereignete, wurden drei Personen verletzt, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Lebensgefahr bestehe jedoch nicht, hieß es weiter.

Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr waren alle Beteiligten bereits aus den Wagen befreit, sagten Zeugen. Wie es zu dem Verkehrsunfall gekommen ist, war bis zum Redaktionsschluss am späten Abend noch unklar. Auch zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei noch keine Auskünfte geben. Die Straße musste für den Einsatz von Feuerwehr und Krankenwagen voll gesperrt werden.

Autos hatten sich ineinander verkeilt

Augenzeugen berichteten weiter, dass Feuerwehrleute ausgelaufenes Öl abstreuten. In den Autos hätten die Airbags ausgelöst. Die Wagen hatten sich verkeilt und wurden von Einsatzkräften im Frontbereich mit Hebelwerkzeugen auseinandergezogen.

Weiterer Unfall am Weinberg

+ Gegenverkehr beim Abbiegen: Auch bei dem Unfall auf der Frankfurter Straße am Weinberg gab es Verletzte. © Dieter Schachtschneider Fast zeitgleich passierte am Abend im Kasseler Stadtgebiet ein zweiter Unfall auf der Frankfurter Straße. Auf dem Linksabbieger am Weinberg in Richtung Tischbeinstraße stieß gegen 20 Uhr ein Wagen mit einem Auto zusammen, das aus der Innenstadt kommend auf der Frankfurter Straße in Richtung Auestadion unterwegs war.

In diesem Auto wurden zwei Fahrzeuginsassen verletzt, jedoch nicht lebensgefährlich. Der Fahrer des anderen Wagens blieb unverletzt. Zur Unfallursache und Schadenshöhe gab es auch hier am Abend von Polizei und Feuerwehr noch keine Angaben.