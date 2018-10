Kasseler Innenstadt: Das ist aus den historisch anmutenden Leuchten geworden

Kassel. Künftig erstrahlt die Kasseler Innenstadt bei Dunkelheit in neuem Licht. Aber was ist eigentlich aus den alten Laternen geworden?

Seit Freitag ist die neue LED-Hängebeleuchtung in der Fußgängerzone in Betrieb – zunächst im bereits sanierten Abschnitt der Unteren Königsstraße. Aber was ist eigentlich aus den alten Laternen geworden?

Die etwa 60 historisch anmutenden Leuchten, die in ihrer Form einem Bischofsstab nachempfunden sind, waren bereits im vergangenen Frühjahr entfernt worden – noch bevor die Bauarbeiten losgingen. Viele Kasseler äußerten damals Wehmut, dass die in ihren Augen schmucken Straßenlaternen der modernen Beleuchtung weichen sollten.

Auch um interessierten Bürgern die Möglichkeit zu geben, sich ein Andenken zu bewahren, gab die Stadt Kassel die noch verwendbaren alten Leuchten im Sommer zur Versteigerung über das Internetportal Vebeg frei. Darüber kann öffentliches Eigentum von Bund oder Kommunen verwertet werden.

+ Die neue LED-Hängebeleuchtung an der Unteren Königgstraße. © Foto: Pia Malmus

In Norddeutschland

Ein Großteil der ausgedienten Kasseler Laternen, die mit 4,75 Meter nicht allzu hoch sind, könnte künftig in Norddeutschland wieder auftauchen. Nach Angaben der Städtischen Werke Netz + Service, die im Auftrag der Stadt die Versteigerung betreut hat, hat ein Landtechnikunternehmer aus Kiel auf einen Schlag sämtliche 26 Leuchten erworben, die man im ersten Schritt über die Online-Plattform angeboten habe. Der Unternehmer will sie aufbereiten und als Beleuchtung für Hofeinfahrten weiterverkaufen.

In Privateigentum

Einzelne Exemplare der alten „Bischofsstäbe“ werden sich womöglich auf dem ein oder anderen Grundstück in Kassel und Umgebung wiederfinden. Weitere acht Laternen wurden für je 100 Euro an Bürger verkauft, die sich direkt an die Städtischen Werke gewandt hatten. Für diese Interessenten habe man gezielt Laternen aufbereitet oder aus den Einzelkomponenten zusammengestellt, berichtet Ingo Pijanka von den Städtischen Werken. Fünf Leuchten wurden dabei von Kasselern erworben, drei von Interessenten aus dem Landkreis. Zwei weitere Laternen, für die es Abnehmer gibt, werden laut Pijanka derzeit noch fertig gemacht.

Im Museum

Eine besondere Zukunft war zwei Exemplaren beschert, die von vornherein an das Kasseler Technikmuseum an der Wolfhager Straße gingen. Dort wurden sie technisch wieder auf Vordermann gebracht und erstrahlen nun neben alten Straßenbahnen, die das Technikmuseum ebenfalls bewahrt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat. Wenn er dieses Ensemble zur Beleuchtung anknipse, seien die Besucher meist begeistert von dem stimmungsvollen Flair, berichtet Bernd Scott vom Technikmuseum. Wenn er allerdings nachfrage, wo die Laternen vorher standen, müssten viele doch passen. „Die haben das gar nicht wahrgenommen in der Stadt.“

Eine museale Verwendung hat auch ein weiteres Exemplar gefunden, das ans Stadtmuseum ging.

In der Innenstadt

Aufmerksamen Passanten ist es vielleicht schon aufgefallen: Noch sind nicht alle alten Laternen aus der Innenstadt verschwunden. Fünf Exemplare stehen nach wie vor auf dem Opernplatz. Sie sollen erst ersetzt werden, wenn auch der Platz neu gestaltet wird.

Im Bauhof

Zwei weitere Laternen fristen daher auch noch ein Dasein im Lager der Städtischen Werke. Sie dienen als Ersatzteillager, falls eine der Leuchten auf dem Opernplatz einen Defekt haben sollte.

Im Schrott

Einige der ausrangierten Laternen waren nach über 35 Jahren Gebrauch nur noch ein Fall für den Schrottplatz.

Der Erlös

Der Erlös aus dem Verkauf der alten Laternen wird für die Gestaltung eines neues Spielplatzes am Friedrichsplatz verwendet. So werden die alten Laternen indirekt bald Kinderaugen zum Leuchten bringen.

Haben Sie eine der alten Laternen ersteigert? Dann melden Sie sich bei uns, liebe Leser. Wir würden gern weiter berichten, wo die ausgemusterten Leuchten heute stehen. kassel@hna.de

Hintergrund: 1981 extra für Kassel entworfen

Die alten Straßenlaternen wurden 1981 extra für Kassel entworfen. Der Stuttgarter Architekt Prof. Max Bächer hatte sich damals mit seinem Modell durchgesetzt, das sich an den historischen Kasseler Laternen orientierte. Er nahm deren Form, die an einen Bischofsstab erinnert, auf. Ab etwa 1830 gab es in Kassel diese Laternen, die oben einen Kringel haben, an dem die eigentliche Leuchte befestigt ist. Seinerzeit handelte es sich noch um Öllampen. Später ab 1910, gab es dann eine Hängebeleuchtung in der Innenstadt, bis in den 1980er-Jahren die neue Variante der Bischofsstab-Laternen kam.