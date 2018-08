30 Jahre bunte Bilder: Kasseler Comic-Galerie feiert Geburtstag

Kassel. Die Comic-Galerie in der Opernstraße feiert runden Geburtstag. Wir haben mit Inhaber Michael Codina-Koch über drei Jahrzehnte voller bunter Bilder und Sprechblasen gesprochen.

Comics sind nur etwas für Nerds? Das stimmt schon lange nicht mehr. „Inzwischen liest jeder Otto Normalbürger Comics – vom Jugendlichen bis zum gesetzten Mittvierziger“, sagt Michael Codina-Koch, Inhaber der Comic-Galerie in der Opernstraße. Dass die Geschichten um Batman, Superman und Co, Tim und Struppi und Donald Duck mittlerweile auch unter Literaturliebhabern eine seriöse Alternative zum Roman darstellen, ist ein Grund dafür, warum es die Comic-Galerie seit nunmehr 30 Jahren gibt.

Wir haben mit Codina-Koch auf drei Jahrzehnte voller bunter Bilder und Sprechblasen zurückgeblickt. Eigentlich fing alles sogar noch früher an, in den 70ern nämlich, als Codina-Koch seine ersten Comic-Hefte auf Flohmärkten kaufte. Hoch im Kurs beim damals 13-Jährigen standen „Fix & Foxi“ und „Felix“. Auf einem dieser Flohmärkte lernte Codina-Koch auch Mirko Raabe kennen, der damals den ersten Comicladen Kassels in der Lutherstraße betrieb.

Durch diese Begegnung reifte in Codina-Koch die Idee, ebenfalls einen Comicladen zu eröffnen. 1988 schlug er dann gemeinsam mit einem Freund zu. Als in der Frankfurter Straße, ganz in der Nähe des Auestadions, eine Versicherung auszog, mieteten die beiden den kleinen Laden an und eröffneten die Comic-Galerie, kurz CoGa. „Angefangen haben wir als Antiquariat“, sagt Codina-Koch. Doch mit der Zeit brachten immer mehr Verlage Comics auch in den Buchhandel. Die Nachfrage nach Superhelden, Fantasy-Wesen und Weltraumabenteurern stieg, sodass der Laden, den Codina-Koch ab 1989 alleine führte, schon bald zu klein wurde. 1996 zog er deshalb in den fast viermal so großen Laden in der Opernstraße um, den er heute mit seiner Schwester Anita Martinsohn-Kohlt und seinem langjährigen Mitarbeiter Peter Brostmeyer betreibt.

In der Opernstraße erweiterte Codina-Koch sein Sortiment, bot noch mehr neue Titel sowie Material für Fantasy-Rollenspiele und Merchandise-Artikel an. „Es wurde von Jahr zu Jahr besser.“ Bis in den frühen 2000ern über mehrere Jahre hinweg fast durchgehend Baustellen vor dem Laden waren. „Da blieb uns die Laufkundschaft komplett aus“, sagt Codina-Koch.

„Ohne unsere treuen Stammkunden wäre es damals sehr schwierig geworden.“ Für die Stammkunden ist die CoGa mehr als nur ein Laden, in dem sie neue Hefte und Sammelbände kaufen. Sie ist ein Treffpunkt, zum Kartenspielen und Fachsimpeln.

Durch die gestiegene Popularität japanischer Mangas – vor allem „Dragon Ball“ Ende der 90er – und Superheldinnen wie Wonder Woman würden inzwischen deutlich mehr Mädchen und Frauen in seinen Laden kommen, sagt Codina-Koch. Auch Computerspiele, Fernsehserien und vor allem das Kino hätten extrem zur Beliebtheit einzelner Comicfiguren und Heftreihen beigetragen. Und weil die großen Comicverlage Marvel und DC ihre Kinofilm-Universen um die „Avengers“ und die „Justice League“ immer weiter ausbauen, ist ein Ende des Comic-Hypes nicht in Sicht. Das dürfte bei Codina-Koch und seiner CoGa-Crew Vorfreude auf den nächsten runden Geburtstag wecken.

Am Samstag, 25. August, feiert die Comic-Galerie ab 10 Uhr mit einem Sommerfest ihr 30-Jähriges. Neben einer Tombola gibt es einen Cosplay-Wettbewerb. Außerdem signieren drei Comiczeichner – unter anderem Nic Klein („Deadpool“).