Kasseler Kaufhof-Beschäftigte sorgen sich um ihre Jobs

Gedrückte Stimmung nach Betriebsversammlung

+ © Andreas Fischer Beschäftigte in Sorge: Auch bei der Galeria Kaufhof an der Oberen Königsstraße soll nach den Vorstellungen der Konzernleitung ein Teil der 200 Arbeitsplätze wegfallen. © Andreas Fischer

Der konzernweit angekündigte Stellenabbau nimmt nun auch bei der Galeria Kaufhof in Kassel Konturen an: Ein Teil der rund 200 Arbeitsplätze in Nordhessens größtem Kaufhaus soll nach den Plänen der Unternehmensleitung wegfallen.