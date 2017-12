Zwischen den Jahren: Kasseler Weihnachtsmarkt geht in die Verlängerung

Kassel. Nach drei Tagen Pause über die Feiertage geht der Kasseler Weihnachtsmarkt in die Verlängerung.

Ab Mittwoch sind die Buden, Stände und Fahrgeschäfte wieder geöffnet. „Zwischen den Jahren haben die Menschen Zeit, da ist das eine Attraktion für die Innenstadt“, sagt Birgit Kuchenreiter von Kassel Marketing. Die Zugabe sei auch deshalb gut, weil es diesmal nur 31 Markttage gegeben habe und damit sechs weniger als im Vorjahr.

Das Zusatzangebot hat sich nach Einschätzung des Veranstalters in den vergangenen Jahren bewährt. Alle 130 Stände haben geöffnet und bieten zum Beispiel Weinachtsdekoration teilweise zu Sonderpreisen an.

Bis zum Samstag, 30. Dezember, dauert der Weihnachtsmarkt. Die Verkaufsstände schließen jeweils um 20 Uhr, die Gastronomie mit Glühwein- und Imbissständen um 22 Uhr. Mit dem bisherigen Verlauf des Weihnachtsmarkts sind die Betreiber und Kassel Marketing mehr als zufrieden. Lediglich am 2. Advent, als es Glatteis gab, sei der Andrang mal nicht so groß gewesen. Ob die angepeilte Zahl von zwei Millionen Besuchern erreicht wird, werde man in den nächsten Tagen sehen. „Ich bin da aber sehr optimistisch“, sagt Birgit Kuchenreiter.

Sehr zufrieden mit dem Weihnachtsgeschäft zeigte sich der Einzelhandel. Einschließlich Samstag sei die Stadt sehr voll gewesen, sagt Martin Schüller, der Vorsitzende des Einzelhandelsverbandes Hessen Nord. Viele Menschen hätten kurz vor Weihnachten Gutscheine gekauft.

Von einem sehr guten Endspurt sprechen auch die City Kaufleute. Der letzte Adventssamstag habe noch einmal für volle Kaufhäuser gesorgt, sagt der Vorsitzende der City Kaufleute Alexander Wild. Stellvertretend für alle Händler und Gastronomen wolle er sich bei den Mitarbeiten für ihren Einsatz bedanken.

