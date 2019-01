Kika-Star Checker Tobi begeistert Kinder im Kasseler Cineplex Capitol

Große Augen bei den Kindern, große Freude beim Gast: Tobias Krell, alias Checker Tobi, hat das Kasseler Cineplex Capitol besucht und seinen Kinofilm vorgestellt.

40 Kinder und auch einige Erwachsene waren gekommen und das obwohl die Vorstellung morgens um 10.30 Uhr an einem Schul- und Arbeitstag stattfand.

Tobias Krell war noch nicht im Kino angekommen, da wurde er am Nebeneingang schon von einem Fan um Autogramme gebeten. Die Kinder saßen da bereits in ihren Kinosesseln und schauten den Film "Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten". Checker Tobi freute sich, dass es "diesmal eine kleinere Runde ist". In Hannover war er am Wochenende zu Besuch, da waren zwei Kinosäle rappelvoll. "Mit einer kleineren Runde kann ich auf mehr Fragen eingehen", zählte der Moderator die Vorteile auf.

Checker Tobi besucht bis zum Filmstart 47 Kinos

"Die Kinotour ist schon ziemlich anstrengend im Moment. Sie läuft seit zehn Tagen und das Kasseler Kino ist bereits das 19. oder 20.", erzählt Krell, der aber keinesfalls einen gestressten Eindruck macht. "Im Moment bin ich alleine unterwegs, in ein paar Tagen wieder mit Leuten vom Verleih. Deshalb fahre ich aktuell mit einem Mietwagen durch Deutschland, der viel moderner ist als mein Auto, das gefühlt 35 Jahre alt ist", erzählt er lachend.

Insgesamt geht es für ihn bis zum Filmstart in 47 Kinos. "Den Film gucke ich aber nie mit. Ich habe ihn bereits zehn Mal gesehen und habe meist auch gar nicht die Zeit", sagt er. Dennoch müssen die Kinder nicht auf ihren Held verzichten.

Als er nach Filmende den Kinosaal im Cineplex Capitol in Kassel betritt, schauen ihn die Jungen und Mädchen mit großen Augen an. Schnell wird klar, dass die Kinder ihn für einen von sich halten. Bei der Fragerunde gibt es keine Zurückhaltung. "Wovor hattest du die größte Angst beim Dreh?", lautet eine Frage. Checker Tobi muss nicht lange nachdenken: "Die größte Angst hatte ich vor dem Tauchen, obwohl ich extra einen Tauchschein gemacht habe. Ich hatte Probleme mit dem Druckausgleich. Die ersten Aufnahmen sahen wahrscheinlich furchtbar aus", erzählt er lachend und macht seine hektischen Bewegungen unter Wasser nach.

Dreieinhalb Jahre Arbeit für den Film

Dreieinhalb Jahre haben die Arbeiten am Kinofilm gedauert, am 31. Januar kommt er endlich in die Kinos. "Wir hatten 40 reine Drehtage und sind zweieinhalb bis drei Monate gereist", erzählt Checker Tobi den staunenden Kindern. Die hatten getippt, die Filmarbeiten hätten um die zwei Wochen gedauert. Auf vier Kontinenten und in fünf Ländern waren Krell und das Filmteam unterwegs. Checker Tobi versichert zudem: "Alles, was in dem Film passiert, ist nicht gespielt. Mit Ausnahme von zwei Szenen."

Wissenssendung mit Checker Tobi auf Kika

Als Checker Tobi moderiert Krell die gleichnamige Wissenssendung, die vor allem für Kinder zwischen 4 und 10 Jahre gedacht ist und auf Kika ausgestrahlt wird. Hier stellt er sich ganz alltägliche Fragen und forscht zu einem Thema pro Folge nach. Mehr als 100 Folgen gibt es bereits, darunter Titel wie der Mittelalter-Check oder der Zucker-Check. Tobias Krell hatte sich für die Rolle des Checker Tobi gar nicht beworben: "Hätte ich wahrscheinlich auch gar nicht, ich war zuvor eher in Richtung Musikfernsehen und auf Festivals unterwegs." Die Macher der Sendung hatten ihn aber im Fernsehen gesehen und zum Casting eingeladen. "Jetzt habe ich den coolsten Job überhaupt", zeigt Krell seine Freude an seiner Arbeit.