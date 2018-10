Nach Wechsel zu Nextbike: Konräder in Kassel sind komplett verkauft

Das Fahrradverleihsystem Konrad ist in Kassel seit Jahresbeginn Geschichte. Längst haben die blauen Fahrräder von Nextbike die Konräder abgelöst.

Aber was wurde eigentlich aus den 500 grün-weißen, robusten Rädern, die damals extra für das Kasseler Modellprojekt hergestellt wurden?

Nachdem die ausrangierten Fahrräder zunächst eingelagert worden waren, sind sie inzwischen verkauft. Das teilte die Stadt Kassel auf Anfrage der HNA mit.

„Die Konrad-Fahrräder wurden in einem wettbewerblichen Verfahren über die Verwertungsorganisation des Bundes an einen Geschäftsmann, der in einer artfremden Branche tätig ist, veräußert“, sagte ein Rathaussprecher.

Kaufpreis nach Angaben der Stadt: 28.387,85 Euro. Die Stadt hatte die Räder 2012 für einen Gesamtwert von 470.884 Euro angeschafft. Woher der neue Eigentümer der Kasseler Konräder kommt, teilte die Stadt nicht mit und verwies auf den Datenschutz.

