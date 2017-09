Kult-Videothek vor dem Aus: Filmfans sammelten bisher 10.000 Euro

Crowdfunding soll Weiterbetrieb ermöglichen

+ © Privat Freunde des schrägen Films sammeln Geld und machen Party: Von links Ralf Stadler, Volker Beller, Benjamin Mertens, Carolina Allin, Frank Erftemeier, Markus Schreiber und Corvin Körner. © Privat

Kassel. Mit vielen Ideen will der Verein Randfilm die weltweit älteste Videothek in Kassel vor dem Aus bewahren. Ein Mini-Festival am Samstag soll weitere Spenden und Unterstützer bringen.