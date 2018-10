Kasseler Unternehmen werben vor Landtagswahl für Vielfalt und Respekt

Mehrere Kasseler Unternehmen haben im Vorfeld der Landtagswahl am Sonntag ein deutliches Zeichen für Vielfalt, Offenheit und Respekt gesetzt.

In der Freitagausgabe unserer Zeitung sowie der Frankfurter Allgemeinen Zeitung haben sich die Hübner-Gruppe, die K+S Aktiengesellschaft, die Kasseler Sparkasse, die Schaltbau Bode Gruppe sowie der Erdgas- und Erdölproduzenten Wintershall in einer großflächigen Anzeige zu Respekt und Rechtsstaatlichkeit bekannt und zu einer Initiative „Offen für Vielfalt – Geschlossen gegen Ausgrenzung“ aufgerufen.

Die ganzseitige Anzeige zeigt Vor- und Rückseite eines Türschilds, wie man es aus dem Einzelhandel zum Anzeigen von Öffnungs- und Schließzeiten kennt. Kernidee der Anzeige sei ein darauf basierendes Wortspiel mit den Begriffen „Offen“ und „Geschlossen“, die sowohl die Öffnungs- und Schließzeiten eines Geschäfts oder Lokals bezeichneten, als auch eine moralische und gesellschaftliche Haltung zu einem Sachverhalt – „in diesem Fall die Haltung zu Vielfalt beziehungsweise Ausgrenzung und Fremdenfeindlichkeit“, teilte die Initiative mit.

„Wir sind uns der Verantwortung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für unser Ansehen als Unternehmen und für unsere Region bewusst. Die Ereignisse der vergangenen Monate – Angriffe auf Menschen, die aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Religion oder ihres Einsatzes für Demokratie und Vielfalt zu Zielscheiben wurden – das alles können wir nicht tolerieren“, heißt es in der gemeinsamen Erklärung der Unternehmen vor der Landtagswahl in Hessen.

Ihre Mitarbeiter seien so vielfältig und verschieden wie die Berufe, die sie bei den Unternehmen ausübten. Sie seien entscheidend für den Erfolg der Unternehmen und wertvolle Mitglieder unserer Gesellschaft, betont die Initiative.

„Als Unternehmen setzen wir unser Vertrauen in den Rechtsstaat und die freiheitliche demokratische Grundordnung. Wir sind Werten wie Respekt, Toleranz und Dialogbereitschaft verpflichtet. Genau das drücken wir mit unserer Initiative und dem Motto ,Offen für Vielfalt – Geschlossen gegen Ausgrenzung‘ aus“, erläutern die Initiatoren.

Mehrere hundert Exemplare des Türschildes haben sie jetzt in Kassel an Entscheider und weitere Unternehmer versendet. Auch seien schon viele Bestellungen eingegangen, teilte die Initiative mit. Mehrere hundert Schilder seien bereits am ersten Tag geordert worden. Auch wollten sich weitere Unternehmen aus Kassel beteiligen. • Bürger und Geschäftsleute aus Kassel, die sich an der Initiative beteiligen möchten, können Türschilder kostenlos bei der HNA unter Telefon 0561/203-1476 anfordern.