Linienbus in Kassel ausgebremst: Frau durch Sturz verletzt

Kassel. Ein schwarzer Pkw soll am Dienstagmittag gegen 12 Uhr in der Kölnischen Straße einen Linienbus ausgebremst haben und anschließend weitergefahren sein.

Dabei war eine 73-jährige Frau aufgrund des abrupten Bremsmanövers in dem Bus gefallen und hat sich am Kopf verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Zu dem mutmaßlichen Unfallverursacher liegen laut Polizei keine näheren Hinweise vor. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe suchen nach Zeugen, die den Vorfall möglicherweise beobachtet haben.

Der Linienbus war gegen 12 Uhr auf der Kölnischen Straße aus Richtung Königsplatz in Richtung Scheidemannplatz unterwegs. Der entgegenkommende schwarze Pkw soll wegen eines in zweiter Reihe haltenden Autos in den Gegenverkehr gefahren sein, woraufhin der Busfahrer nur durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoße habe verhindern können.

Hinweise: Tel. 05 61/9100

Rubriklistenbild: © dpa-avis