Mann sticht in Kassel auf 25-Jährigen mit Messer ein

Ein bisher unbekannter Mann hat gestern am frühen Morgen einen 25-Jährigen vor einer Diskothek an der Werner-Hilpert-Straße niedergestochen und dabei schwer verletzt.

Anschließend flüchtete der Täter über die Schombergstraße in Richtung Innenstadt, teilte die Polizei mit.

Der 25-Jährige stand am Donnerstag gegen 3.15 Uhr in einer Gruppe auf dem Gehweg der Werner-Hilpert-Straße gegenüber der Schombergstraße. Laut Polizei näherte sich der Täter aus Richtung Hauptbahnhof: Er geriet mit dem 25-Jährigen in einen kurzen Streit und stach dann unvermittelt auf ihn ein. Danach lief er über die Schombergstraße in die Rudolph-Schwander-Straße davon. Dort verloren ihn die ihm nacheilenden Zeugen aus den Augen, als der Mann in die Spohrstraße einbog.

Ein Rettungswagen brachte das Opfer mit einer Stichverletzung im Bauchbereich in ein Krankenhaus. Nach Angaben der Ärzte besteht keine Lebensgefahr.

Täterbeschreibung: 25 bis 30 Jahre alt und südeuropäisches Aussehen. Längere, dunkle, zum Zopf gebundene Haare und ein Dreitagebart. Bekleidet war der Mann mit einem hellblauen Poloshirt, einer kurzen Hose und Sneakers. Zudem habe er einen Rucksack dabeigehabt.

Hinweise an die Polizei unter Tel.: 0561/91 00

