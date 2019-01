Marula Rigolo fesselt im Flic Flac Kassel Zuschauer mit Ruhe und Balance

Sie ist die Ruhe selbst. Marula Rigolo präsentiert beim 10. Flic-Flac-Festival der Artisten mit „Wings“ eine einzigartige Darbietung an Konzentration und Balance.

In ihrer zehnminütigen Performance bildet sie aus insgesamt 14 Bauteilen, die allesamt aus getrockneten Dattelpalmästen bestehen, und die sie vorsichtig übereinanderlegt, ein filigranes und luftiges Bauwerk. Am Ende hält sie – was keiner vermuten würde – sieben Kilogramm Gewicht auf dem ausgestreckten ruhigen Arm. Eine lange Kranichfeder spielt eine besondere Rolle – welche, das soll hier nicht verraten werden.

In Kassel passierte ein Malheur. Eine Stunde vor der Premiere am 20. Dezember war die nervenstarke Marula mit ihren Nerven am Ende. Ihr war ein Gau passiert: Sie war Backstage gestolpert und hatte dabei den Hauptast, auf dem am Ende das ganze Gebilde ihres Akts ruht, zerbrochen. „Ich war völlig fertig, der Ast ist quasi unersetzlich“ erzählt sie.

+ Die Feder spielt eine Rolle: Die Artistin Marula Rigolo aus der Schweiz mit einer langen Kranichfeder. © Andreas Fischer

Nun: Es gelang ihr, den Standast wieder funktionsfähig zu flicken. Er hat seitdem in mehreren Vorstellungen unter Beweis gestellt, dass alles wie gewohnt funktioniert und aufeinander aufgebaut werden kann. Nur noch dünnes Klebeband zeugt von dem Unglück. Alles gut.

„Reparaturen sind nicht ohne“, sagt die 27-jährige Schweizerin: „Jedes einzelne Teil hat sein spezielles Gewicht, seine besondere Form, auf die meine Nummer aufgebaut ist.“ Natürlich habe sie Leim und Schnitzmesser für den Fall der Fälle dabei, aber zuvor sei noch kein Unfall passiert.

Ihre wunderschöne, magische Nummer mit dem geheimnisvollen Namen „Sanddorn-Balance“ haben Marula und ihre ältere Schwester Laura, die ebenfalls als Artistin unterwegs ist, von ihrem Vater Maedir Eugster übernommen. Vor fünf Jahren war er damit auch bei Flic Flac in Kassel zu sehen. Laura ist in Kanada beim Cirque de Soleil als „Balance Goddess“ ein Star. Und Marula, die ihre Karriere mit einer Tanzausbildung begonnen hat, steht ihr in Nichts nach. Neben der Balance verzaubert sie mit ihrer Taubennummer. Vor allem auf Galas ist sie ein begehrter Gast.

Vater Maedir ist der Kreateur der preisgekrönten Produktion, mit der er seit 1999 als Solist weltweit unterwegs ist und Erfolge feiert.

+ Maedir Eugster ist mit seinem Balance-Akt weltberühmt und preisgekrönt. © privat/nh

Der heute 63-jährige Kunstturner Maedir und seine Frau Lena waren ein junges Schweizer Lehrerpaar, das aus dem Trott ausbrechen, etwas Neues, Aufregendes beginnen wollte. Sie schrieben sich für eine Pariser Zirkusschule ein. Es war der Beginn einer zirzensischen Erfolgsgeschichte. Nach Jahren unter dem Namen Rigolo (auf Französisch: lustig) mit Kinder- und Straßentheater unterwegs, gründete das Paar später in der Schweiz das Rigolo-Tanztheater.

Dass Maedir sein Talent und Können an die Töchter weitergeben konnte, macht die Familie froh. „Mach Dein Eigenes daraus“, habe er Marula mit auf den Weg gegeben.

Die gute Nachricht: Der verunglückte Flic-Flac-Artist Alejandro Vanegas, der Anfang Januar vom Todesrad gestützt war, ist wieder hergestellt und tritt im Duo Vanegas wieder auf.

Service: „Das Festival der Artisten“ gastiert bis zum 13. Januar auf dem Friedrichsplatz in Kassel. Karten kosten zwischen 24 und 54 Euro. HNA Kartenservice, Kurfürsten Galerie, Mauerstr. 11, Tel. 0561/203204. E-Mail an: ticketservice@hna.de