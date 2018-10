Nach aus für Kasseler Festival: Kulturzelt-Gastronomen vor ungewisser Zukunft

Kassels beliebtester Sommertreff, nicht allein wegen der Konzerte: Der Biergarten an der Drahtbrücke wurde an lauen Sommerabenden regelmäßig von bis zu 1400 Gästen besucht, sagt der Betreiber.

Kassel. Nach dem Rückzug der Kulturzelt-Organisatoren wissen auch die langjährigen Betreiber des Biergartens an der Drahtbrücke nicht, ob und wie es für Kassels beliebten Sommertreff weitergehen wird.

Sie teilen die Kritik, dass die Stadt nicht genug für das Festival getan hätte.

Für Stephan Brede, der mit seinem „Ulenspiegel“-Team seit zwölf Jahren für das Speisenangebot gesorgt hat, ist jedenfalls klar: „Ohne das Konzertprogramm im Zelt macht das keinen Sinn“, den Biergarten in künftigen Sommern weiterzubetreiben.

Auch Sladjan Tutnjevic mag derzeit keine Prognose abgeben, ob seine Bewirtungstruppe künftig noch gebraucht wird. Er sei „entsetzt und wie vor den Kopf gestoßen“ gewesen, als er die Entscheidung von Angelika Umbach und Lutz Engelhardt erfahren habe. Die Kulturzelt-Macher hätten – was auch Brede bestätigt – einen Tag, bevor sie die Bombe platzen ließen, ihre wichtigsten Gastronomiepartner bei einem Treffen informiert.

Und jetzt? Für Tutnjevic, der in Immenhausen das Café Kraftstoff betreibt, entfällt ein Sommergeschäft mit allabendlich an die 1400 Biergartengästen, wenn das Wetter stimmt. Aber davon redet er nicht. Sondern davon, dass das Kulturzelt seit 20 Jahren seine saisonale Heimat geworden sei. Von vielen Freundschaften, auch von etlichen Paaren, die sich in Kulturzelt-Sommern gefunden hätten. Und von der Leere, die sich nun auftue.

+ Gastro-Oldtimer: Ingo Virks (links) und Stephan Brede vom „Ulenspiegel“ boten in dem umgebauten, gut 100 Jahre alten Ford T am Kulturzelt Flammkuchen an. Archivfoto: Lothar Koch

Auch in seinem 20-köpfigen Team seien „alle todtraurig“, sagt Tutnjevic: „Für uns fällt nun viel weg.“ Zur Erinnerung bleibe einstweilen „ein ganzes Lager voll Material“ – Möbel, Kühltechnik, Beleuchtungsscheinwerfer, Sonnensegel und vieles mehr, das vorerst nicht mehr gebraucht werde.

Stephan Brede vom „Ulenspiegel“ hat erst vor drei Jahren rund 40.000 Euro in einen neuen Essenscontainer investiert, der nun „erst mal nicht nutzbar“ sein werde. Der Gastronom sagte, nach Andeutungen der Kulturzelt-Organisatoren habe er es schon „ein wenig erahnt“, was da kommen könnte. Sladjan Tutnjevic hingegen versteht den Zeitpunkt nicht: „Und das nach der bisher stärksten Kulturzelt-Saison – so etwas lässt man nicht so einfach fallen.“

Beide Gastronomen nannten es jedoch „nachvollziehbar“, dass sich die Macher des Kulturzelts laut ihrer Kritik von der Stadt Kassel nicht ausreichend unterstützt und gewürdigt sehen. „Warum es da keine Kompromisse geben konnte, verstehen wir nicht“, sagt Tutnjevic. Und Brede sieht „ein wenig Rausrederei“ darin, dass die Stadt Kassel jetzt betone, eine Erhöhung des Budgets für das Kulturzelt sei für 2019 auf dem Weg.

Er würde sich wünschen, sagt Brede, dass die Stadt mit einer festen Finanzzusage einen Weiterbetrieb des Kulturzelts ermöglicht und dafür sorgt, „dass das nicht weiter eskaliert“. Er glaube, „dass Kassel das Kulturzelt braucht“.

So einzigartig ist das Kasseler Festival

