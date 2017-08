Ofen einer Pizzeria am Friedrichsplatz brannte: 10.000 Schaden

"Vorbildliches" Verhalten des Personals

Die Besucher verließen das Restaurant rechtzeitig.

Kassel. Ein Ofen in der Küche Pizzeria Fratelli am Friedrichsplatz hat am Donnerstagabend Feuer gefangen. Die Angestellten verhielten sich laut Feuerwehr jedoch vorbildlich, sodass niemand zu Schaden kam.