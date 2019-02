Paracelsus-Klinik wird ausgebaut: Beeinträchtigungen im Verkehr erwartet

So soll es werden: Das neue Bettenhaus wird in das vorhandene Gebäude eingegliedert, der neue Haupteingang ist links zu erkennen.

Harleshausen – Die Paracelsus-Elena-Klinik in Harleshausen wird größer, die Arbeiten am Erweiterungsbau der Fachklinik für Parkinson sind im vollen Gange.

Da in den nächsten Tagen große Fertigbauteile angeliefert werden, kommt es von Dienstag, 26. Februar, bis Donnerstag, 28. Februar, zu Beeinträchtigungen auf den Straßen rund um die Klinik. Deren Leitung bittet Anwohner und Patienten um Verständnis.

Unter anderem für das Halteverbot im Umfeld. Damit soll gewährleistet werden, dass die Tieflader mit den Fertigbauteilen genügend Platz haben. Die Straßen werden ansonsten frei befahrbar sein. Es kann nach Angaben der Klinik lediglich während der Ein- und Ausfahrten der Transporte zu Einschränkungen kommen.

Seit Herbst 2018 wird das Gelände für den Bau eines neuen Gebäudekomplexes vorbereitet. Die Bettenkapazität der Klinik soll von heute 120 auf 140 wachsen, die Nachfrage ist groß.

Autofahrer müssen aufpassen

Von der Verlegung des Haupteingangs bis zur Neuregelung des Liegendtransportes reichen die Pläne. Dazu gehört auch ein teilweise unterirdisches Gebäude für die Energieversorgung. Man wolle den Patienten möglichst viel Platz im Garten bieten, deshalb habe man sich für diese Lösung entschieden, sagt Arne Schönleiter, der Leiter der Bauabteilung der Paracelsus Kliniken.

Für das Versorgungsgebäude werden fünf Fertigbauteile mit einem Gewicht von bis zu 30 Tonnen angeliefert und eingebaut. Dabei kommt ein 250-Tonnen-Autokran zum Einsatz.

Am Dienstagnachmittag, 26. Februar, wird der Autokran mit einem Begleittransport die Baustelle über die Lerchenfeldstraße, An den Rehwiesen und Im Lückenrod erreichen. Deshalb gilt hier ein beidseitiges absolutes Halteverbot. Die Schwertransporte mit den Bauteilen sollen nach Angaben der Klinik in der Nacht zu Mittwoch, 27. Februar, die Ahnatalstraße erreichen und dort parken. Am Mittwoch ab 7 Uhr geht es dann weiter zur Baustelle. Bis einschließlich Donnerstag, 28. Februar, gibt es weitere Transporte.

Fast zwölf Millionen Euro wird der Ausbau kosten, das Land Hessen fördert das Projekt mit 8,8 Millionen Euro. Bezugsfertig, so die Pläne, soll die erneuerte neue Paracelsus-Elena-Klinik im Jahr 2021 sein. tos/csa