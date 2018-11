Burger in bester Lage: Kette Peter Pane eröffnet am Friedrichsplatz in Kassel 

Während sich in anderen Städten ein Burgerladen an den nächsten reiht, sind die Möglichkeiten in Kassel bislang eher übersichtlich. Heute eröffnet „Peter Pane“ am Friedrichsplatz.

Peter Pane: Das Ambiente

Drei Monate hat der Umbau laut Franchisenehmer Thomas Höhne gedauert. Kassel habe man ausgewählt, weil es sich um eine aufstrebende Stadt mit vielen Studenten handele. Das Mobiliar ist dunkel gehalten, für eine Wohnzimmeratmosphäre sorgen verschiedene indirekte Beleuchtungskonzepte. Die Wände zieren Tapeten mit Blättern. Wer es gemütlich mag: an einigen Tischen gibt es auch eine Schaukel.

Die Speisen

Drei Brotsorten können für die Burger ausgewählt werden: Sauerteig-, Mehrkornbrötchen oder Brioche (Hefegebäck). Laut Peter Pane kommt das Fleisch für die Burger aus Deutschland. Es gibt verschiedene Rindfleischsorten und Hähnchen. Außerdem eine Vielzahl vegetarischer und veganer Kreationen. Dazu werden verschiedene Pommesvarianten und Soßen in allerlei Geschmacksrichtungen angeboten.

Wer keinen Burger essen möchte, kann auch aus verschiedenen Salaten wählen. In der Woche gibt es in der Mittagszeit spezielle Angebote. Burger gibt es ab 6,90 Euro.

Reservieren im Peter Pane

Im Restaurant finden 280 Gäste Platz. Im Außenbereich sind rund hundert Plätze geplant, derzeit sei man in Verhandlungen mit der Stadt Kassel. Bis zu 1000 Gäste werden pro Tag erwartet. Wer einen Tisch reservieren möchte, kann das telefonisch unter 05 61/73 97 43 52 machen. In Kürze soll es auch eine Möglichkeit geben, im Internet einen Tisch zu reservieren. Geöffnet ist ab 11 Uhr bis mindestens um 23 Uhr.

Hinkommen

Wer zu Peter Pane am Friedrichsplatz möchte, kann in der Parkgarage unter dem Friedrichsplatz parken oder auf den Parkplätzen am Karlsplatz. In unmittelbarer Nähe des Lokals liegt auch die Haltestelle Friedrichsplatz.

Diesen Burger empfehlen die Mitarbeiter

Eine Empfehlung der Mitarbeiter ist der Burger „Doppelter Peter“. „Eine echte Männerportion mit 300 Gramm Fleisch“, heißt es. Und: Am besten den Burger einfach in die Hand nehmen – Besteck ist vielfach nicht unbedingt hilfreich.

+ Freuen sich ab heute auf die Gäste: (von links) Paula Bessenyei, Mehmet Yalic, Jennifer Quast, Annika Zweig und Karina Helwes vom Service-Team. Fotos: Andreas Fischer

2019 auch Filiale in Göttingen

Alles begann mit zwölf Standorten gleichzeitig. Der Grund: Nach der Kündigung durch die Burger-Kette „Hans im Glück“ im Herbst 2015 musste der damalige Franchisenehmer Patrick Junge innerhalb weniger Monate ein neues Konzept für seine Standorte entwickeln. Die daraus entstandene Kette „Peter Pane“ wird von Lübeck aus geführt und hat mittlerweile 26 Restaurants in Deutschland und eins in Österreich. Patrick Junge stammt aus einer Lübecker Bäckerdynastie.

Das Restaurant am Kasseler Friedrichsplatz ist das erste der Kette in Hessen. Franchisenehmer ist der Göttinger Thomas Höhne. Er verfügt über langjährige Berufserfahrung im Lebensmittelbereich. Seit rund 30 Jahren beschäftigt er sich mit Frisch- und Tiefkühlprodukten. Die Pläne des 52-Jährigen: Ende 2019 soll ein weiteres Peter Pane-Restaurant in Göttingen eröffnen. Drei weitere Standorte sollen mittelfristig folgen.

Insgesamt rund vier Millionen Gäste haben im vergangenen Jahr die Restaurants der Burgerkette besucht. Insgesamt arbeiten derzeit rund 1100 Mitarbeiter für Peter Pane, für die Filiale in Kassel sind es 43.

Woher kommt der Name?

Der Name Peter Pane steht zum einen für die Unternehmensphilosophie, heißt es. Peter Pan ist die Hauptfigur einiger Kindergeschichten des Autors James Matthew Barrie. Peter Pan lebt im Nimmerland, das ist eine fiktive Insel und der Haupthandlungsort der Geschichte, ein Ort, an dem Kinder niemals erwachsen werden. Zum anderen knüpft „Pane“ (übersetzt aus dem Italienischen: Brot) an die Wurzeln der Familie Junge an, die in der Bäckertradition liegen.