Polizei und Kommunen blitzen an Schulen: Drei fuhren deutlich zu schnell

Kreis Kassel – Nur selten ausgelöst haben Blitzer an vier Schulen in Landkreis und Stadt Kassel bei einer Radarkontrolle zum Schulbeginn am Montag.

Wie die Polizei mitteilt, wurden insgesamt 3711 Fahrzeuge gemessen, von denen 6,5 Prozent zu schnell waren. Damit ist der Anteil der zu schnell Fahrenden gut zwei Prozent niedriger, als bei vergleichbaren Aktionen.

Die Tempokontrolle fand zwischen sieben und 14 Uhr an der Grundschule in Niederkaufungen, der Ahnatalschule in Vellmar, der Erich-Kästner-Schule in Baunatal sowie der Waldorfschule in Kassel statt. An allen vier Schulen sind in dieser Zeit höchstens 30 Stundenkilometer erlaubt. Zu schnell fuhren insgesamt 241 der überprüften Autos. Ein Fahrverbot oder Punkte, das dort bei mehr als 60 gefahrenen Stundenkilometern gedroht hätte, erwartet keinen der Fahrer. Nur drei von ihnen waren mehr als 20 Stundenkilometer zu schnell. Sie müssen nun mit Bußgeldern von 80 oder 100 Euro sowie einem Punkt in Flensburg rechnen.

Beteiligt waren neben der Polizei auch die Gemeinde Kaufungen und die Stadt Vellmar.

