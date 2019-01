Eigene Regeln auf privaten Parkplätzen: Fahrer haftet, Halter nicht

Wer auf den Parkplatz eines Supermarktes fährt, sieht sich meist mit einer limitierten Parkzeit und dem Hinweis „Nur für Kunden“ konfrontiert. Dieses Thema landete jetzt vor Gericht.

Viele Marktbetreiber auch in unserer Region lassen mittlerweile den Raum von Parkplatzwächtern kontrollieren. Sie gehören meist privaten Firmen an und vergeben Knöllchen. Auf diesen Plätzen gelten grundsätzlich die vom Besitzer aufgestellten Regeln – im Gegensatz zu öffentlichem Parkraum, auf dem die Straßenverkehrsordnung (STVO) wirksam ist.

Ein Fall, den das Landgericht Arnsberg in Nordrhein-Westfalen verhandelte, rückt den Blick generell darauf, was auf privaten Parkplätzen zu beachten ist. So muss der Betreiber die auf seinem Parkraum geltenden Regeln auf Schildern ausweisen.

Das Gericht gab einer Autohalterin Recht, die Strafen für drei Parkvergehen nicht bezahlt hatte. Ihr Auto hatte länger als erlaubt auf einem privaten Parkplatz gestanden. Die Frau hatte argumentiert, das Auto gehöre ihr zwar, sie habe es aber nicht auf den Parkplatz gefahren. Nur der Fahrer habe die Möglichkeit, die Schilder mit den Regeln auch zu sehen.

Allgemein gilt: Allein durch die Benutzung des Parkplatzes kommt ein Vertrag zustande, Juristen nennen das einen „faktischen Vertrag“. Diesen gehe nur der Fahrer ein. Eine Auskunftspflicht, wer das Auto gefahren habe, gebe es nicht.

Von Frank Heidenreich und Peter Klebe