Schnapp die Möpse: Kasseler entwickelt tierisches Kartenspiel

"Ich mag Möpse. Sie sind immer fröhlich und auch ein bisschen bekloppt“, sagt David Rimbach. Deshalb hat der 33-jährige Kasseler die Hunderasse als Protagonist für sein Kartenspiel ausgewählt. „Schnapp die Möpse“ heißt die Eigenentwicklung, die der gelernte Werbefotograf von seiner Wohnung im Stadtteil Wehlheiden aus vertreibt. „Außerdem ist der Wortwitz einprägsam“, sagt er verschmitzt.

Was im Sommer 2017 klein begann, ist inzwischen mehr als ein Hobby. Damals hatte Rimbach, der selbst großer Spielefan ist, die Idee zu dem Kartenspiel. Die Spieler sollten versuchen, so viele Punkte wie möglich zu sammeln, während ihre Mitspieler versuchen, sie durch taktische Spielzüge daran zu hindern.

Rimbach beschriftete Blanko-Karten per Hand – noch ohne Mops – und testete das Spiel mit zahllosen Freunden. „Dabei hatten immer alle viel Spaß und ich dachte, mit dem richtigen Design könnte das was werden.“

+ Bunt und süß sind die Spielkarten von „Schnapp die Möpse“ und der Erweiterung „Rainbow Wars“. © Christian Hedler

Der 33-Jährige ging das Risiko ein und investierte. Er zeichnete die Möpse, tüftelte weiter und verbesserte das Spiel so lange, bis er den Druck in Auftrag gab. Als Inspiration diente ihm sein Labrador Leica. Die Lebensfreude und die typischen Verhaltensweisen der siebenjährigen Hundedame finden sich in vielen der Mopsmotive wieder.