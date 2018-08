Der schönste Ort der Welt: Rückblick auf das Sommernachts-Open-Air

Kassel. „Kassel kann feiern!“ Dieser Satz von Moderatorin Insa Pijanka beim Sommernachts-Open-Air beschreibt die Stimmung dieses außergewöhnlichen Konzertabends sehr treffend.

Und er gilt für das Publikum – 35.000 Menschen waren da, eine Rekordzahl – genauso wie für die Akteure auf der Bühne. Zum ersten Mal dirigierte Generalmusikdirektor Francesco Angelico das größte Konzert des Staatsorchesters, und er entführte das Publikum aus diesem Anlass musikalisch in seine Heimat, nach Sizilien, „den schönsten Ort der Welt – zusammen mit Nordhessen“. Eine sympathische Geste, die durch den Auftritt der sizilianischen Gastsängerin Etta Scollo musikalisch veredelt wurde. Scollo, eine Sängerin, die in der Tradition ihrer Heimat wurzelt und sie ins Heute verlängert, gab dem Abend nicht nur mit ihren Liedern, sondern auch mit ihrem empathischen Zugehen auf das Publikum eine besondere Atmosphäre.

In ihren Liedern, die der Tradition der Erzähllieder, der „Cantastorie“, entspringen, kommt die Lebenswirklichkeit Siziliens auf mal schmerzvolle, mal heitere Weise zum Ausdruck. Etwa im Lied „U cunigghiu“, das von einem Hasen handelt, der als Symbol für eine Liebe gilt, die nicht ausgesprochen werden kann.

Vielleicht am Eindringlichsten brachte Scollo die tiefe Emotionalität des sizilianischen Gesangs in „Quannu Moru“ zum Ausdruck. Wie sie Zartes und ungekünstelt Raues in „Wenn ich sterbe“, dem Abschiedslied der großen sizilianischen Volkssängerin Rosa Balistreri, verband, ging unter die Haut.

Doch nicht allein nach Sizilien führte die musikalische Reise an diesem wunderbar klaren Abend. Mit Antonín Dvorˇáks Slawischem Tanz op. 72,1 ging’s nach Böhmen, mit Luigi Denzas Hit „Funicolì, Funicolà“, instrumentiert von Nikolai Rimski-Korsakow, nach Neapel. In einem Satz aus Manuel de Fallas Ballettmusik „Der Dreispitz“ blitzte spanisches Temperament auf, und mit satten Streicherklängen entführte Johannes Brahms’ Ungarischer Tanz Nr. 1 ins Land der Magyaren.

Spannung und Entspannung

So spannungsvoll die Musik herüberkam, so entspannt war die Atmosphäre auf der Karlswiese. Wurde im vorderen Bereich konzentriert der Musik gelauscht, so war das Open-Air-Fest weiter hinten eher ein Picknick-Abend mit Gesprächen und Musikbegleitung. Nach der Pause (musste die so lang sein?) sorgte zusätzlich die kunstvolle Beleuchtung der Orangerie für starke Stimmungsmomente.

Musikalisch gelang das dem Konzertmeister Razvan Hamza mit seinem wunderbaren Violinsolo in Tschaikowskys „Méditation“. Außerdem zündeten Franceso Angelico und das Staatsorchester mit George Enescus „Rumänischer Rhapsodie“ ein virtuoses Feuerwerk – das reale musste wegen Brandgefahr ja diesmal ausfallen. Dafür gab’s abschließend eine raffinierte Lichtshow zum „Mambo“ aus Leonard Bernsteins „West Side Story“.

Der tolle Abend endete mit zwei Zugaben, dem Intermezzo aus Puccinis „Manon Lescaut“ und „Tico Tico“ von Zequinha Abreu.

