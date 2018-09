Polizeieinsätze nach Schüssen auf zwei Hochzeitsfeiern in Stadt und Kreis Kassel

Kassel. Am Samstagnachmittag musste die Polizei gleich in zwei Fällen ausrücken, nachdem es auf Hochzeitsfeiern zu Freudenschüssen gekommen war.

In beiden Fällen hatten sich irritierte Zeugen an die Polizei gewandt. Zunächst wurden in Oberzwehren, Unter dem Riedweg, Schüsse gemeldet, wo eine Hochzeitsfeier stattfand. Als die Polizei eintraf, stellten die Beamten Patronenhülsen von Platzpatronen sicher. Doch weder die Waffe noch den Schützen konnten die Polizisten ausfindig machen. Die Ermittlungen dauern an.

Einen ähnlichen Vorfall gab es bei einer Hochzeitsgesellschaft, die sich zunächst in Baunatal-Rengershausen versammelt hatte. Auch von dort meldeten Zeugen Schüsse. Als die Gesellschaft später weiter mit Autos in die Kasseler Innenstadt fuhr, kam es zu weiteren Schüssen in der Neuen Fahrt. Als die Polizei dort eintraf, konnte sie zwei Schreckschusswaffen sicherstellen. Gegen die Besitzer wird ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Bereits Ende August war es zu einem Polizeieinsatz bei einer türkischen Hochzeitsfeier in der Nordstadt gekommen, wo ein Gast mehrere Dutzend Schüsse abgegeben hatte.

