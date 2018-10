Mann rastet aus und wirft in Kassel Feuerlöscher aus Dachgeschossfenster

Gefährliche Aktion im Stadtteil Mitte

+ © dpa-avis/Peter Endig/Archiv Ein Mann ist in Kassel ausgerastet und hat einen Feuerlöscher aus dem Fenster geworfen. © dpa-avis/Peter Endig/Archiv

Kassel. Ein wütender Mann hat am Mittwochabend einen Feuerlöscher aus dem Dachgeschossfenster eines Mehrfamilienhauses an der Westendstraße in Kassel geworfen und dabei ein Auto beschädigt.