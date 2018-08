Sommernachts-Open-Air: 35.000 Besucher auf Karlswiese in Kassel

Kassel. Nach der Pause im documenta-Sommer vor einem Jahr meldete sich am Samstagabend die Karlsaue als größte Open-Air-Bühne Kassels eindrucksvoll zurück.

Dieser Artikel wurde um 21.06 Uhr aktualisiert - Vor der Orangerie nutzten 35.000 Besucher ab dem späten Nachmittag das Gelände als riesigen Picknickplatz. Bei angenehmen Temperaturen und Sonnenschein ging es für die ersten Besucher bereits früh auf die Karlswiese vor der Orangerie. Mit Tischen, Stühlen und einem prall gefüllten Picknickkorb richteten sich bereits die ersten Besucher des Sommernachts-Open-Airs ein.

Angesichts der Hitze und Trockenheit der vergangenen Wochen präsentierte sich der Rasen zwar in einem bemitleidenswert grau-braunen Zustand, aber auch grüne Flecken waren zu finden. Das störte bei zunächst angenehmen Temperaturen um die 20 Grad allerdings niemanden. Später am Abend wurde es dann spürbar frischer.

+ Gemütlich auf der Karlswiese: Die ersten Besucher beim Sommernachts-Open-Air sind da. © Ditzel

Am Nachmittag erklang schon etwas Musik auf der großen Bühne. Die Musiker des Staatstheaters Kassel steckten in den Vorbereitungen und absolvierten den Soundcheck für das Konzert am Abend - ein erster Einblick in das Programm am Abend. Ab dem späten Nachmittag sorgten die Pendelbusse der Kasseler Verkehrsgesellschaft (KVG) dafür, dass der Besucherstrom vom Auestadion und den Messehallen ohne langen Fußmarsch zur Orangerie kam.

+ Um 20 Uhr begann das Staatsorchester mit einem Stück von Giuseppe Verdi © Ditzel

Gut eine Stunde vor Beginn des Konzerts gab es nur noch wenige freie Plätze auf der Karlswiese. Das Sommernachts- Open-Air begann um 20 Uhr mit einem Orchesterstück von Giuseppe Verdi, dem „Ballabilli“ aus dem dritten Akt von Macbeth, seiner ersten Shakespeare-Opern-Vertonung.

Neuer Zuschauerrekord

Kurz nach Beginn des Konzerts hat der Beamte vom Dienst des Staatstheaters Kassel, Ulrich Grill, eine erste Zahl zu den Besuchern bekannt gegeben. 35.000 Menschen haben an diesem Samstag den Weg auf die Karlswiese gefunden, um die diesjährige Auflage des Sommernachts-Open-Airs zu sehen.

Die Besucher erlebten mit dem Sommer-Open-Air des Staaatsorchesters eines der größten Klassikkonzerte in Deutschland. Erstmals dirigierte Generalmusikdirektor Francesco Angelico das Konzert. Der gebürtige Sizilianer präsentierte unter anderem Musik aus seiner Heimat und hatte als Stargast die sizilianische Sängerin Etta Scollo eingeladen.

+ Aus dem braunen Rasen wurde ein Menschenmeer: Knapp eine Stunde vor dem Beginn des Sommernachs-Open-Air ist es fast voll auf der Karlswiese. © Ditzel

Moderatorin der Veranstaltung, die von den Städtischen Werken, der Kasseler Sparkasse, der HNA, dem Staatstheater und der Firma Hübner unterstützt wurde, war Orchesterdirektorin Insa Pijanka.

Informationen zur Rückreise

Weil es sehr lange sehr trocken war, gibt es heute im Gegensatz zu früheren Jahren kein Abschlussfeuerwerk beim großen Sommer-Open-Air. Sowohl die Karlswiese vor der Orangerie als auch die Vegetation in der Nähe ist ausgesprochen trocken. Die Zuschauer dürfen sich auf eine Lichtshow zum Ende des Konzerts freuen. Geplant ist, dass das Open-Air gegen 22.30 Uhr beendet wird. Die Besucher sollten die Aufforderung der Feuerwehr und der Sicherheitskräfte beachten, nicht zu grillen und keine brennenden Zigaretten wegzuwerfen.

Der Verkehr

Der Auedamm ist seit spätestens um 16 Uhr für den Autoverkehr gesperrt. Die Kasseler Verkehrsgesellschaft (KVG) bietet einen kostenlosen Busservice von der Haltestelle Auestadion zur Orangerie an. Die Busse fahren Von 22 Uhr bis Mitternacht kann man mit den Bussen im 15-Minuten-Takt zurückfahren. Dieser Service gilt auch für die Verbindung von den Parkplätzen an den Messehallen zum Konzert- und Picknickgelände.

Unterhalb der documenta-Halle gibt es in Höhe der Hessenkampfbahn 30 Behindertenparkplätze. Taxistellplätze findet man von 16 bis 2 Uhr nachts auf dem Papinplatz neben dem Naturkundemuseum Ottoneum. Die Tiefgarage unter dem Friedrichsplatz kann man über den Steinweg und die Du-Ry-Straße erreichen.

Die Toiletten

In den Randbereichen der Karlswiese gibt es Toilettenhäuschen. Die werden während der Veranstaltung ständig gereinigt. Die Nutzung kostet 50 Cent.

Der Service

Verlorene Gegenstände können beim Infostand des Staatstheaters links neben der Bühne abgeholt werden. Die Städtischen Werke und Kasselwasser geben kostenlos Wasser aus. An zwei Wasserständen kann man sich bedienen.

Alle Besucher, die sich für das Picknick selbst versorgen wollen, sind dazu herzlich eingeladen. Es gibt aber auch Gastronomiestände, an denen man Getränke und einen Imbiss kaufen kann.

Spende erwünscht

Präsentiert und ermöglicht wird das Sommernachts-Open-Air von der HNA, der Kasseler Sparkasse, den Städtischen Werken, der Hübner GmbH & Co. KG sowie dem Staatstheater Kassel als Veranstalter. Der Eintritt ist kostenlos, und Spenden sind erwünscht.

