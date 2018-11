Staatstheater Kassel: Dirigent erleidet Schwächeanfall während Oper

Schock im Kasseler Staatstheater: Wegen eines Schwächeanfalls des Generalmusikdirektors Francesco Angelico musste die Oper "Falstaff" am Donnerstagabend unterbrochen werden. Der Italiener konnte nicht mehr weiter dirigieren.

Während einer Vorstellung des Kasseler Staatstheaters ist es am Abend zu einem Zwischenfall im Opernhaus gekommen. Wie Augenzeugen berichten, hat Generalmusikdirektor Francesco Angelico kurz vor der Pause von Giuseppe Verdis Oper "Falstaff" offenbar einen Schwächeanfall erlitten. Die Vorstellung wurde vorzeitig unterbrochen. Die Zuschauer wurden gebeten, den Saal zu verlassen.

Der 41 Jahre alte Angelico, seit der Spielzeit 2017/18 in Kassel, wurde ärztlich versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Den Zuschauern wurden Getränke ausgegeben. Nach einer längeren Pause wurde die Vorstellung fortgesetzt. Als Dirigent sprang kurzfristig Alexander Hannemann ein, der Erste Kapellmeister. Laut Intendant Thomas Bockelmann ging es Angelico bald schon "etwas besser". Er wurde aber zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Vor seinem Engagement in Kassel dirigierte der in Sizilien geborene Italiener an führenden Opernhäusern auf der ganzen Welt. Er studierte in Modena sowie in Lugano und trat im vorletzten Sommer am Staatstheater die Nachfolge des Schweden Patrik Ringborg an. In Kassel überzeugte er sogleich Publikum und Kritiker. Nach der "Fallstaff"-Premiere im Januar, die Adriana Altaras inszenierte, schrieb unser Redakteur: "Angelico und das Staatsorchester schaffen es, die bezeichnende Klarheit der Partitur und das rauschhaft Irisierende in eine feine Balance zu bringen."

