Staatstheater Kassel sucht 500 Nackte für Videodreh im Schauspielhaus

Das Staatstheater Kassel sucht 500 Menschen für einen Videodreh im Schauspielhaus. Diese müssen aufgeschlossen sein - denn die 500 Komparsen müssen sich nackt ausziehen.

Sie sitzen im Zuschauerraum und werden für die Inszenierung von „Operette“ (Regie Philipp Rosendahl) gefilmt. Beim Kasseler Staatstheater heißt es dazu: Das Stück „Operette“ wird unter der Regie von Philipp Rosendahl mit der Musik von Thorsten Drücker und der Choreografie von Volker Michl „zu einem grandios-grotesken Ball über die blutigen Gesichter unter den Masken der Ideologie“.

Am Mittwoch, 19. Dezember, um 20 Uhr werden nun bis zu 500 Personen benötigt, um eine Szene zu drehen, in der die Figur des Albertinchens den gesamten Theatersaal vereinnahmt und dem realen Publikum einen virtuellen Spiegel vorhält, teilt das Staatstheater mit. Teilnehmer des Drehs werden gebeten, für die Aufnahmen eine der eigenen Hautfarbe möglichst entsprechende Unterhose mitzubringen sowie einen Bademantel/Morgenmantel für die gegebenenfalls entstehenden Wartezeiten. Der Dreh dauert etwa zwei Stunden. Das Video wird in den zweiten Akt der Inszenierung eingebunden.

Gesucht werden Menschen ab 18 Jahren jeglicher Herkunft und jeglichen Geschlechts. Vielfalt, betont das Staatstheater, sei ausdrücklich erwünscht. Das Staatstheater Kassel freut sich über eine Anmeldung per Mail an julia.hagen@staatstheater-kassel.de Gleichzeitig sind auch kurzentschlossene Teilnehmer willkommen. Zudem gibt es ein Facebook-Event, über das weitere Personen eingeladen werden können.

Das Staatstheater erklärt, dass es dafür sorgen werde, dass der Dreh ein „geschützter Raum sei“. Nur an dem Dreh Beteiligte würden anwesend sein; für Diskretion sei gesorgt. Als Dankeschön erhalten die Teilnehmer freien Eintritt zur Premierenparty, die im Anschluss an die Premiere, am Samstag, 19. Januar 2019, ab etwa 22 Uhr im Schauspiel-Foyer beginnt.

Die Premiere, heißt es beim Theater, sei bereits nahezu ausverkauft. Sie findet am Samstag, 19. Januar, um 19.30 Uhr im Schauspielhaus des Staatstheaters Kassel statt.