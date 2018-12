Ungewöhnlicher Straßenraub in Kassel: Täter beißt Opfer

Zugebissen: In Kassel hat ein Krimineller einen Mann ausgeraubt. Mit einem Biss in die Hand lenkte er sein Opfer offenbar ab und flüchtete.

Ungewöhnlicher Zwischenfall in der Kasseler Innenstadt: Bei einem Straßenraub biss der Täter seinem Opfer in die Hand.

Laut Polizeibericht ereignete sich der Übergriff bereits am Wochenende: In der Nacht zu Samstag wurde ein 34-Jähriger zum Opfer. Der Kasseler war nach einer Weihnachtsfeier auf dem Heimweg. Das war gegen 2 Uhr. Auf der Höhe eines Imbisses an der Mauerstraße / Ecke Kölnische Straße wurde der 34-Jährige von einem Unbekannten ziemlich aufdringlich angesprochen. Laut Polizei habe der Fremde zudem "mit irgendwelchen Papieren vor seiner Nase herumgewedelt".

Krimineller beißt Opfer in Kassel in die Hand

Schließlich wollte der Kasseler offenbar der Situation entkommen. Laut Polizei versuchte der Mann den anderen wegzuschieben - doch dabei ergriff der Fremde die Hand seines Gegenübers und biss hinein. Durch diese Ablenkung gelang es dem Fremden, das Portemonnaie seines Opfers zu stehlen. Kaum hatte der Unbekannte die Geldbörse aus der Hosentasche des Mannes geholt, flüchtete er in Richtung Königsplatz.

Unbemerkt blieb die Flucht am Ende nicht: Der Mitarbeiter eines Sicherheitsdiensts wurde auf das verdächtige Treiben des Mannes aufmerksam - und verfolgte ihn über die Poststraße bis zur Bushaltestelle "Mauerstraße". Dort verlor der Sicherheitsmann den Täter im Gedränge der an der Haltestelle wartenden Menschen letztlich aus den Augen.

Für den 34-Jährigen blieb die Attacke nicht ohne Folgen: Er erlitt eine Bisswunde.

Mauerstraße in Kassel: Hier entkam der Täter im Gedränge

Täterbeschreibung: Straßenräuber in Kassel

etwa 1,70 Meter groß

schwarze oder dunkle Haare

arabisches Aussehen

hat vermutlich Arabisch gesprochen

zur Tatzeit trug er komplett schwarze Kleidung

Nun ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise auf die Tat geben können. Die Ermittler hoffen, dass sich jemand meldet, der zur betreffenden Zeit an der Haltestelle "Mauerstraße" stand und den Täter bemerkt hat. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0561/9100 entgegen.

