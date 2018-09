Fest der Kulturen und Streetfood am Wochenende in Kassel

Provence-Markt auf dem Friedrichsplatz und Street Food in Kassel: Mathieu (links) zieht mit der Charcuterie durch ganz Deutschland. Er verkauft diverse Wurstspezialitäten im Rahmen des Markt- und Kulturfestivals. Der Stand von Mark (rechts) ist am Königsplatz. Hier gibt es jamaikanische Köstlichkeiten für die Besucher der Innenstadt.

Kassel. Musik aus unterschiedlichen Kulturen, internationale kulinarische Genüsse und Late-Night-Shopping: Das bietet das Markt- und Kulturenfestival vom 28. - 30.9.2018 in der Kasseler Innenstadt.

Eröffnet wird die Veranstaltung am Freitag, 28. September 2018, um 17 Uhr durch Oberbürgermeister Christian Geselle. Inzwischen ist es das dritte Festival dieser Art, das in Kassel veranstaltet wird.

Fest der Kulturen

Der Königsplatz verwandelt sich in eine unterhaltsame Meile mit vielen kulinarischen Angeboten. Insgesamt 16 Vereine aus unterschiedlichen Kulturen zeigen, was ihre Heimat-Küche hergibt. Im Mittelpunkt steht die Bühne auf dem Königsplatz. Gezeigt werden dort unter anderem:

HipHop Dance

orientalische Tänze

Gospel

Italo-Hits

Zur Orientierung: Die Stände und die Bühne - es wurden auch Bierbänke und Tische aufgebaut - befinden sich auf der Seite des Königsplatzes, wo beispielsweise auch die L'Osteria und der Wellensteyn-Laden sind. Auf der Seite, wo Citypoint und beispielsweise Starbucks liegen, ist dann das Street Food Festival aufgebaut.

Das komplette Programm für diese Bühne gibt es auf der Homepage von Kassel Marketing in einer Übersicht. Hier geht es zu den Infos zum Fest der Kulturen 2018 in Kassel.

Beleuchtungsfest

Die neue Beleuchtung an der Königsstraße wird an diesem Wochenende feierlich eingeweiht. Dazu gibt es ein umfangreiches Programm aus Musik, Tanz und Gastronomie. Offizielle Inbetriebnahme der neuen Beleuchtung ist dann um 20 Uhr. An allen drei Tagen verwandelt sich die Untere Königsstraße in eine bunte Tanzmeile mit Musik, Gastronomie und illuminierten Gebäuden in den dunklen Abendstunden. Außerdem gibt es dazu noch das Programm auf der Bühne der Kulturen direkt auf dem Königsplatz.

Late-Night-Shopping in Kassel

Am Freitagabend haben die Geschäfte beim Late-Night-Shopping bis 23 Uhr geöffnet. Den Abschluss bildet ein Feuerwerk um 23.23 Uhr am Friedrichsplatz. Von 22.45 Uhr bis 23.45 Uhr gibt es auf dem Parkdeck der Galeria Kaufhof eine Prosseco-Bar, von der man einen traumhaften Blick auf das Feuerwerk hat. Ab 23 Uhr ist das Parkdeck über das Treppenhaus neben dem Haupteingang am Opernplatz erreichbar.

Provence-Markt am Friedrichsplatz in Kassel

An allen drei Tagen können Besucher am Rande des Friedrichsplatzes landestypische französische Speisen und Getränke probieren und kaufen, wie zum Beispiel verschiedene Weine und diverse Käsespezialitäten.

Street-Food-Festival auf dem Königsplatz in Kassel

Ein Street Food Festival findet am Wochenende ebenfalls auf dem Königsplatz statt. Mehr als 25 Stände haben sich für die Veranstaltung in Kassel angemeldet, um ihre Köstlichkeiten anzubieten. Für Kinder gibt es einen speziellen Spielbereich. Öffnungszeiten des Street Food Festivals in der Übersicht: Die Stände sind am