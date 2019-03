Oldtimermesse Technorama: Hier geht ein E-Käfer ab wie ein Porsche

An diesem Wochenende ist Kassel Deutschlands Oldtimer-Hauptstadt: Bei der Technorama werden bis Sonntag wieder 15.000 Besucher in den Messehallen erwartet. Auch ein E-Käfer lässt staunen.

Der Geruch erinnert an eine Autogarage. Ein Hauch von Öl und Benzin liegt in der Luft der Messehallen. Das muss auch so sein, denn am Wochenende präsentieren hier 400 Aussteller jede Menge chromblitzende Oldtimer vom edlen englischen Jaguar bis zum Henschel-Lkw mit dem charakteristischen Stern.

Der VW Käfer von Sören Schöttler und Jens Greiner gehört auf den ersten Blick auch in die Reihe der bestens gepflegten Autos mit Kultstatus. Für den Geruch in der Halle ist er aber garantiert nicht verantwortlich. Motor, Tank und alle dazu gehörigen Schläuche sind entfernt worden. Dafür hat der Mexiko-Käfer Baujahr 1986 jetzt einen Elektroantrieb. „Bisher haben wir das zum privaten Vergnügen gemacht, wie wollen uns damit aber eine Marktlücke erobern“, sagt Jens Greiner.

Technorama: Impressionen aus unserem Archiv

Der 59-jährige Elektromeister arbeitet deshalb mit Sören Schöttler zusammen, der schon seit vielen Jahren an alten Käfern und VW-Bussen herumschraubt und sich damit bestens auskennt. „Es gibt immer mehr Städte, in denen Fahrverbote für ältere Autos mit Verbrennungsmotor eingeführt werden“, sagt er. Die Umrüstung auf Elektroantrieb sei eine Möglichkeit für Oldtimerfahrer, ihre Autos auch im Alltag zu nutzen.

Je nach Leistung und gewünschter Reichweite müsse man von 15.000 bis 30.000 Euro für den Umbau investieren. Der Käfer auf der Technorama klingt und riecht zwar nicht mehr wie das Original, das 34 PS hatte. „Dafür geht er an der Ampel ab wie ein Porsche“, sagt Greiner.

+ Nachwuchs am Steuer: Lorenz Stern (10) durfte sich in diesen Chevrolet Baujahr 1930 setzen. © Andreas Fischer

Vom Zubehör über noch nicht restaurierte Garagenfunde bis zum voll fahrtüchtigen Traumwagen war auch bei der 35. Auflage von Hessens größter Oldtimerausstellung alles vertreten. Unter anderem freute sich Veranstalter Jens Güttinger über die besonders große Resonanz bei den Mercedes-Oldtimern, die mit 63 Fahrzeugen vertreten waren. Vom Henschel-Lkw über ein Mercedes-Feuerwehrauto aus dem Technikmuseum Kassel bis zum VW K 70, diversen Unimogs und alten Motorrädern reichte die Fahrzeugpalette.

Mit dabei war auch der Nordhessische Motorsport Club, der unter anderem Oldtimer der Marke Jaguar ausstellte. Friedrich Ricker (72) aus Fuldabrück fährt einen dieser Traumwagen, der 1948 gebaut wurde. Selbstverständlich sei der fahrtüchtig, sagt er. „Es ist ein Vergnügen, damit auf kleinen englischen Landstraßen zu fahren sagt er. In den einspurigen Bereichen mit Ausweichbuchten würden die Engländer so einem Gefährt immer die Vorfahrt gewähren. Kein Wunder, dass der Jaguar SS Saloon zu den Stars der Technorama gehörte.