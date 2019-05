Terrasse nach altem Vorbild: Bauarbeiten auf dem Kasseler Rathausvorplatz

Platz für Haltestelle

© Archivfoto: Stadt Kassel So sah es früher aus: Die Terrasse ragte ursprünglich nicht in die Königsstraße hinein.

Nicht nur die Obere Königsstraße in Kassel wird derzeit saniert - auch auf dem Rathausvorplatz laufen Arbeiten. So wird die Terrasse vor dem Rathaus wieder in ihren historischen Zustand versetzt.